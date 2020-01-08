Иран отказался отдавать Украине черные ящики с упавшего "Боинга"

Украина не получит бортовые самописцы с упавшего лайнера МАУ

Днем в среду, 8 января, глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил о том, что Украина, чьей авиакомпании принадлежал упавший борт UR-PSR, не получит черные ящики для исследования причин катастрофы.

По словам иранского чиновника, в Тегеране пока не приняли решение, в какой стране окажутся черные ящики для расшифровки и работы с данными.

Вполне может быть, что союзничающее с Россией государство отправит бортовые самописцы именно в РФ. В таком случае, рассчитывать на объективное расследование гибели 176 человек не придется. С учетом того, что рейс МАУ мог быть сбит иранскими ПВО, решение Тегерана не отдавать черные ящики пострадавшей стране, выглядит весьма подозрительным.

В то же время в офисе Генерального прокурора, открывшего уголовное дело по факту крушения, заявили, что расследованием произошедшего в небе над Ираном будут заниматься работники Нацполиции.

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. В то же время в МАУ утверждают, что лайнер был новым и технически исправным, а опытные пилоты не могли допустить ошибку.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.