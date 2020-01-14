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Иран арестовал "некоторых людей" за гибель "Боинга". Раскрыты детали

10:39
Иран арестовал некоторых людей за гибель "Боинга" - фото 1
Иран арестовал некоторых людей за гибель "Боинга"

В Иране арестовали "некоторых людей", причастных к гибели лайнера "МАУ".

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Об этом заявил представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили.

По словам чиновника, аресту подверглись "некоторые люди" по вине которых был сбит украинский "Боинг". Что это за особы и на какой срок ограничена из свобода – пока что не уточняется.

Отметим, что ранее Иран отрицал свою причастность к трагедии 8 января. Однако после публикаций западных СМИ и заявлений мировых лидеров, Тегеран пошел на опережение и признал свою вину.

Позже президент страны Хасан Рухани попросил прощения у украинского народа и заверил мировую общественность в том, все виновные понесут наказание.

Немного погодя политик уточнил, что в трагедии виновен не один человек. Подробности читайте по ссылке.

Напомним, Иран признал Пентагон "террористической организацией".

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РБК Украина
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