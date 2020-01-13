Иран признал Пентагон "террористической организацией"

Иран признал Пентагон "террористической организацией"

Президент Ирана Хасан Рухани подписал закон о признании Пентагона "террористической организацией".

Об это сообщает "Новое время" со ссылкой на Тasnimnews.

В апреле 2019 г. парламент Ирана в первой редакции принял закон о включении Центрального командования США в список террористических организаций. Данный шаг был ответом на аналогичное решение со стороны США в отношении КСИР (КСИР – Корпус стражей исламской революции – прим. ред.)

7 января 2020 г. после гибели генерала Касема Сулеймани (иранец "номер два" ) иранский "террористический список" пополнил и Пентагон.

США vs Иран: столкновение двух миров

После Исламской революции 1979 г и взятия в заложники работников американского посольства, наступила новая эра в американо-иранских отношениях. С тех пор Тегеран постоянно пребывает под давлением международных санкций.

За прошедшие 40 лет в этой стране успела сложиться особая идеологическая система, которая вобрала в себя черты очень многих мировоззренческих парадигм. Согласно учению нынешнего аятоллы (духовного лидера) Али Хаменеи, США – это "большой шайтан", который старается сохранить свое влияние на Ближнем Востоке и навязать мусульманам чуждые им ценности.

Борцом же за все хорошее против всего плохого конечно же является ИРИ – Исламская республика Иран. После начала Арабской весны (2011) и ослабления старых лидеров исламского мира (Сирия и Египет), иранская республика начала пуще прежнего позиционировать себя в качестве флагмана для всех правоверных.

Подобный взгляд на проблему служил и продолжает служить для Тегерана идеологическим оправданием поддержки шиитских группировок на территории других стран. К чему это привело в 2019 г. – хорошо известно.

Что касается позиции США, то их позиция тоже более-менее однозначна: безядерность Ирана и относительная стабильность на Ближнем Востоке. А вот сохранится ли нынешнее положение шахматных фигур – другой вопрос. Ответы на это и многое другое мы получим лишь в обозримом будущем.

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