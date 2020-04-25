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"Имею сертификат": Русский режиссер оправдался за пытки украинских младенцев

13:30
"Имею сертификат": Русский режиссер оправдался за пытки украинских младенцев - фото 1
"Имею сертификат": Русский режиссер оправдался за пытки украинских младенцев

Российский режиссер Илья Хржановский оправдался за сцены пыток младенцев в к/ф "Дау:Дегенерация", снятого в Украине.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на интервью режиссера Украинской правде.

Комментируя скандальный эпизод, Илья Хржановский заявил следующее:

"Посмотрите на огромное количество западных фильмов, в которых снимаются младенцы, и они плачут. Даже я подборку просил сделать таких кадров. Нужно все-таки понимать, что плач ребенка – это его разговоры, а не когда он впадает в состояние истерики", - заявил режиссер, подчеркнув, что у него имелись все необходимые разрешения.

"Та серия, в которой есть младенцы, имеет прокатный сертификат, причем даже не 18+, а 15+ в Великобритании, к примеру. Как получают сертификаты? Специальные комиссии из юристов, представителей определенных организаций смотрят весь материал. И этот фильм вопросов не вызывал. Показы шли десятки раз во Франции, в официальной программе Берлинского фестиваля", - добавил режиссер.

Напомним, российского режиссера Илью Хржановского обвинили в жестоком обращении с детьми во время сьемок к/ф "Дау" в Украине. Речь идет об эпизоде с изображением опытов советских врачей над грудными младенцами.

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Дау Илья Хржановский Новости Украина
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