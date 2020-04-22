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Ставил опыты на младенцах: Российский режиссер вляпался в скандал, сеть ревет от ярости

09:32
Ставил опыты на младенцах: Российский режиссер вляпался в скандал, сеть ревет от ярости - фото 1
Ставил опыты на младенцах: Российский режиссер вляпался в скандал, сеть ревет от ярости

Российского режиссера Илью Хржановского обвинили в жестоком обращении с детьми во время сьемок к/ф "Дау" в Украине. Речь идет об эпизоде с изображением опытов советских врачей над грудными младенцами.

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Об этом написала Елена Самойленко в Facebook.

"Сцена с младенцами показалась мне насильственной. Во-первых, потому что дети не могли отказаться от съемок в момент, не могли сказать, что им не нравится окружение. Они плакали, а взрослые их успокаивали. Это неадекватно, это могло спровоцировать депрессию, фрустрацию и страх смерти у ребенка. Во-вторых, там где им была нужна съемочная группа ДАУ прибегала к бутафорским элементам, гриму, состариванию", - написала Самойленко и призвала законодателей решить этот вопрос.

Ставил опыты на младенцах: Российский режиссер вляпался в скандал, сеть ревет от ярости - фото 198981

"Это плохой прецедент с использованием детей и незащищенных сирот (снимавшихся в фильме – прим. ред.) Нам нужно новое законодательство по съемке детей. Там должны быть определены возрастные аспекты: с какого возраста можно снимать детей, чтобы не нанести им вреда. К любой съемке, где присутствуют дети должны быть привлечены службы по делам ребенка. Или правозащитники, детские психологи, которые гарантированно будут на стороне ребенка", - добавила автор поста.

Многие комментаторы поддержали женщину и очень бурно отреагировали на творческие методы Хржановского.

Ставил опыты на младенцах: Российский режиссер вляпался в скандал, сеть ревет от ярости - фото 198980

Позже на произошедшее отреагировал детский омбудсмен Николай Кулеба.

"По предварительно полученной информации в съемках использовали детей из дома ребенка. В кадрах - дети. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть также и другие факты, не требующие подтверждения. Вероятность этих фактов, а также то, кто разрешил использование детей должна расследовать полиция, к которой я уже обратился с соответствующим запросом. Если кто-то из вас владеет любой информацией о ситуации - напишите мне в личные сообщения", - сообщил чиновник в Facebook.

Ставил опыты на младенцах: Российский режиссер вляпался в скандал, сеть ревет от ярости - фото 198979

 

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