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У украинки обнаружили коронавирус - СМИ

08:42
У украинки обнаружили коронавирус: Все подробности - фото 1
У украинки обнаружили коронавирус: Все подробности

В Италии впервые подтвердился случай заражения коронавирусом среди граждан Украины.

Коронавирус влупил по 93 итальянцам за сутки: Что происходит?

Об этом заявил глава муниципалитета Монтано-Антилия Лучано Тривелли.

"Несколько дней назад девушка прибыла в деревню Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому девушка в сопровождение своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в изолированной палате под наблюдением врачей", - сказал политик.

У украинки обнаружили коронавирус - СМИ - фото 196444

Отметим, что по состоянию на 27 февраля в Италии зафиксированы 453 случая заражения на COVID-19. Таким образом эта страна по прежнему входит в тройку мировых лидеров по количеству инфицированных. Первое и второе место в списке как и раньше занимают Китай и Южная Корея.

Напомним, в отечественном МИД рассказали, планируется ли эвакуация украинцев из Италии, охваченной эпидемией китайского коронавируса.

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Украинская правда
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