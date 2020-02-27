У украинки обнаружили коронавирус - СМИ

У украинки обнаружили коронавирус: Все подробности

В Италии впервые подтвердился случай заражения коронавирусом среди граждан Украины.

Об этом заявил глава муниципалитета Монтано-Антилия Лучано Тривелли.

"Несколько дней назад девушка прибыла в деревню Абатемарко. В течение нескольких дней она чувствовала слабость, именно поэтому девушка в сопровождение своих родителей вчера вечером отправилась в больницу. Сейчас она находится в изолированной палате под наблюдением врачей", - сказал политик.

Отметим, что по состоянию на 27 февраля в Италии зафиксированы 453 случая заражения на COVID-19. Таким образом эта страна по прежнему входит в тройку мировых лидеров по количеству инфицированных. Первое и второе место в списке как и раньше занимают Китай и Южная Корея.

Напомним, в отечественном МИД рассказали, планируется ли эвакуация украинцев из Италии, охваченной эпидемией китайского коронавируса.