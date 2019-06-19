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"Игра престолов" возвращается. Начались съемки приквела

11:08
Игра престолов возвращается: начались сьемки приквела - фото 1
Игра престолов возвращается: начались сьемки приквела

На прошлой неделе в Северной Ирландии стартовали сьемки приквела Игры престолов.

Игра престолов: свежайшие МЕМЫ

Об этом сообщают местные СМИ.

По данным источников, предысторию "Игры" начали снимать в атмосфере особой секретности на отдаленном северном берегу острова.

Организацию съемочного процесса возложили на "Titanic Studios”.

О чем будет сериал?

История, разработанная Дж. Мартином (автором книг – прим.ред) и Джейн Голдман расскажет о мире Вестероса за тысячи лет до событий оригинального сериала, мире, который начал переходить из Золотой эры в Темную эпоху.

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Из новых серий мы наконец-то узнаем о происхождении Ходоков и некоторых тайнах семейства Старк. Судя по всему, это будет вовсе не тот Вестерос, к которому мы так привыкли.

Отметим, что о происхождении Короля Ночи в сети до сих пор гуляет множество фанатских теорий. Так, одна из них гласит, что легендарный создатель стены Брандон Строитель и есть главарем нежити. В таком случае имеет место некая ирония: кто создал стену – тот ее и разрушил.

'Игра престолов' возвращается. Начались съемки приквела - фото 182919

Другая же версия гласит, что Король Ночи - это кто-то из Таргариенов. В подтверждении этой теории, обычно приводится факт иммунитета Главнежити к пламени дракона (Таргариены легко переносят огонь – прим. ред). И тут мы тоже наблюдаем иронию. Выходит, Дени и Джон могли сражаться против своего же прапрапрадедушки.

'Игра престолов' возвращается. Начались съемки приквела - фото 182920

На многие из этих вопросов нам могли ответить еще в 8 сезоне ИП. Но авторы предпочли промолчать и рассказать нам в очередной раз анекдот Тириона об Осле, сотах и борделе. И то не до конца.

В любом случае, мы надеемся на скорые разгадки. Как никак, создателям есть где развернутся. В молодом Вестеросе драконы не были чем-то необычным, по миру бродило множество великанов, среди деревьев таились дети леса, а люди были злы и порочны.... Хотя последнее не является чем-то новым. И не только для фэнтези.

'Игра престолов' возвращается. Начались съемки приквела - фото 182923

В любом случае, нас ждет назабываемый аттракцион.

Напомним, всего HBO (создатель сериала – прим. ред.) разрабатывала пять вариантов спин-оффов Игры престолов. И один из них уже точно не увидит свет.

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Ирландия Джордж Мартин Шоубиз Игра Престолов
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