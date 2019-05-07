Игра престолов: свежайшие МЕМЫ

Напомним, неделя остается до 13 мая, когда выйдет 5 серия 8 сезона Игры престолов. Однако уже сейчас известно, как будут развиваться события в предпоследнем эпизоде сериала.

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После того, как Серсея отвергла ультиматум Дейнерис и отдала приказ убить Миссандею, вариантов не осталось. Будет битва или резня (кто как хочет).