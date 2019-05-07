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Игра престолов: свежайшие МЕМЫ

11:30
Игра престолов: свежайшие МЕМЫ - фото 1
Игра престолов: свежайшие МЕМЫ

На днях фанатов "Игры престолов" порадовали 4-ой серией. Кого-то эпизод шокировал, кого-то расстроил, а кто-то просто посмеялся от души и наклепал мемчики.

Игра престолов: новые МЕМЫ

Основой сюжета эпизода стала любовь.

Джейме и Бриенны...

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Бриенны и Тормунда...
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Серсеи и Эурона...
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Джона и лютоволка...
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Просто сердце разрывается...
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Главная интрига это конечно же происхождение Сноу. Нельзя просто так взять и сохранить великую тайну.
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Теперь знают все....
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Сноу вообще не палился...
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И как снова не вспомнить несчастного дракона....
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Напомним, неделя остается до 13 мая, когда выйдет 5 серия 8 сезона Игры престолов. Однако уже сейчас известно, как будут развиваться события в предпоследнем эпизоде сериала.

Внимание, здесь будут СПОЙЛЕРЫ, потому далее читайте под свою ответственность.

После того, как Серсея отвергла ультиматум Дейнерис и отдала приказ убить Миссандею, вариантов не осталось. Будет битва или резня (кто как хочет).

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