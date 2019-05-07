Игра престолов: свежайшие МЕМЫ
Игра престолов: свежайшие МЕМЫ
На днях фанатов "Игры престолов" порадовали 4-ой серией. Кого-то эпизод шокировал, кого-то расстроил, а кто-то просто посмеялся от души и наклепал мемчики.
Основой сюжета эпизода стала любовь.
Джейме и Бриенны...
Бриенны и Тормунда...
Серсеи и Эурона...
Джона и лютоволка...
Просто сердце разрывается...
Главная интрига это конечно же происхождение Сноу. Нельзя просто так взять и сохранить великую тайну.
Теперь знают все....
Сноу вообще не палился...
И как снова не вспомнить несчастного дракона....
Напомним, неделя остается до 13 мая, когда выйдет 5 серия 8 сезона Игры престолов. Однако уже сейчас известно, как будут развиваться события в предпоследнем эпизоде сериала.
Внимание, здесь будут СПОЙЛЕРЫ, потому далее читайте под свою ответственность.
После того, как Серсея отвергла ультиматум Дейнерис и отдала приказ убить Миссандею, вариантов не осталось. Будет битва или резня (кто как хочет).
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