HBO отменила спин-офф Игры престолов

19:30 29 апреля,

HBO отменила спин-офф Игры престолов

В ближайший месяц одна из величайших фэнтези саг подойдет к концу. Творцы Игры престолов уже неоднократно анонсировали спин-оффы (предыстории) по миру Вестероса, но не все так просто.

Всего HBO (создатель сериала – прим. ред.) разрабатывала пять вариантов спин-оффов Игры престолов. И один из них уже точно не увидит свет.

Речь идет об истории, разработанной сценаристом и продюсером ИП Брайаном Когманом.

"Я определённо ухожу. Я разрабатывал один из спин-оффов сериала вместе с Джорджем (Мартином – прим. ред). Джордж работал с несколькими сценаристами, включая Джейн Голдман, которая запустила пилот своего сериала. Мой приквел не случился и не случится в будущем, HBO пошли другим путём. Теперь я работаю с Amazon и помогаю компании с их сериалами. Так что, скажу прощайте, я закончил с Вестеросом", - заявил кинодел.

Напомним, только лишь за первые сутки после публикации, премьера финального сезона культового сериала набрала больше 50 милл нелегальных просмотров. Скорее всего, эти цифры далеки от точных, но, разумеется, реальные куда выше. Остается только догадываться, какие убытки несет HBO.

Впрочем, создатели, судя по всему, не очень уж об этом и переживают: конечно, ущерб присутствует, но доходы от сериала все равно колоссальны. И едва ли не каждый эпизод ставит все новые и новые рекорды.

Так, по данным аналитической фирмы MUSO, серия "Винтерфелл" не только обновила рейтинговый максимум за всю историю телевидения, но и буквально порвала по количеству нелегальных просмотров. Первый эпизод 8 сезона, показанный по HBO 14 апреля, всего за 24 часа набрал 55 миллионов нелегальных просмотров. Больше 75% из них - результат работы онлайн-кинотеатров. 12,2% пиратских просмотров пришлись на скачанные с сайтов файлы, а 11,3% любителей нелегальных фильмов стянули серию с торрентов.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Так, по данным аналитической фирмы MUSO, серия "Винтерфелл" не только обновила рейтинговый максимум за всю историю телевидения, но и буквально порвала по количеству нелегальных просмотров.

Первый эпизод 8 сезона, показанный по HBO 14 апреля, всего за 24 часа набрал 55 миллионов нелегальных просмотров. Больше 75% из них - результат работы онлайн-кинотеатров. 12,2% пиратских просмотров пришлись на скачанные с сайтов файлы, а 11,3% любителей нелегальных фильмов стянули серию с торрентов.