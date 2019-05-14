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Игра престолов: новейшие МЕМЫ по итогам 5 серии 8 сезона

14 мая, 17:30
Игра престолов: новейшие МЕМЫ - фото 1
Игра престолов: новейшие МЕМЫ

На днях отгремела очередная серия Игры престолов и как всякий феномен она не могла не породить множество мемчиков. Собрали для вас лучшие из них.

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С самого начала серии многих шокировали действия Дени. Очень многих.

Игра престолов: новейшие МЕМЫ по итогам 5 серии 8 сезона - фото 180936
Без слез не взглянешь.
Игра престолов: новейшие МЕМЫ по итогам 5 серии 8 сезона - фото 180938
А Дени норм.
Игра престолов: новейшие МЕМЫ по итогам 5 серии 8 сезона - фото 180939
А может она не слышала?
Игра престолов: новейшие МЕМЫ по итогам 5 серии 8 сезона - фото 180940
Касательно Вариса слышала все.
Игра престолов: новейшие МЕМЫ по итогам 5 серии 8 сезона - фото 180941
А может он выжил?
Игра престолов: новейшие МЕМЫ по итогам 5 серии 8 сезона - фото 180942
Но больше всего впечатлила гибель Серсеи и Джейме. Правда, не все грустят.
Игра престолов: новейшие МЕМЫ по итогам 5 серии 8 сезона - фото 180943
 
А Джон... Джон как всегда.
Игра престолов: новейшие МЕМЫ по итогам 5 серии 8 сезона - фото 180944
Зато слоны счастливы...
Игра престолов: новейшие МЕМЫ по итогам 5 серии 8 сезона - фото 180945
И Тормунд.
Игра престолов: новейшие МЕМЫ по итогам 5 серии 8 сезона - фото 180946
А теме временем в Гавани...
Игра престолов: новейшие МЕМЫ по итогам 5 серии 8 сезона - фото 180947
Напомним, в ночь на понедельник, 13 мая, вышел предпоследний 5 эпизод 8 сезона сериала "Игра престолов" . Что произошло в 5 серии - расскажет Без Табу.
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