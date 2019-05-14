Игра престолов: новейшие МЕМЫ по итогам 5 серии 8 сезона

17:30 14 мая,

Игра престолов: новейшие МЕМЫ

На днях отгремела очередная серия Игры престолов и как всякий феномен она не могла не породить множество мемчиков. Собрали для вас лучшие из них.

С самого начала серии многих шокировали действия Дени. Очень многих.

Без слез не взглянешь.