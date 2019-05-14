Игра престолов: новейшие МЕМЫ по итогам 5 серии 8 сезона
Игра престолов: новейшие МЕМЫ
На днях отгремела очередная серия Игры престолов и как всякий феномен она не могла не породить множество мемчиков. Собрали для вас лучшие из них.
С самого начала серии многих шокировали действия Дени. Очень многих.
Без слез не взглянешь.
А Дени норм.
А может она не слышала?
Касательно Вариса слышала все.
А может он выжил?
Но больше всего впечатлила гибель Серсеи и Джейме. Правда, не все грустят.
А Джон... Джон как всегда.
Зато слоны счастливы...
И Тормунд.
А теме временем в Гавани...
Напомним, в ночь на понедельник, 13 мая, вышел предпоследний 5 эпизод 8 сезона сериала "Игра престолов" . Что произошло в 5 серии - расскажет Без Табу.
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