Игра престолов 8 сезон 5 серия: Что было в 5 эпизоде

10:32 13 мая,

Дейнерис Таргариен - безумная королева

в ночь на понедельник, 13 мая, выходит предпоследний 5 эпизод 8 сезона сериала "Игра престолов" - что произошло в 5 серии - расскажет Без Табу.

5 серию 8 сезона "Игры престолов" вновь доверили снимать Мигелю Сапочнику, а это значит только одно - нас ждет битва. На этот раз - за Железный трон.

После того, как в финале 4 серии Серсея отдала приказ убить Миссандею - иных вариантов, кроме сражения, у Дейнерис и ее войска не осталось. Необходимо было дождаться 2 недели до подхода основных сил во главе с Джоном Сноу. И он прибыл. Как раз к казни Вариса.

Арья пошла в столицу убивать королеву. И в открытую об этом заявляет страже, мол, пустите в город.

Игра престолов 8 сезон 5 серия - и грянул бой

И пока Мать драконов горевала по своей убитой подруге и строила планы мести, все Старки и Ланнистеры в ее окружении пытались избежать кровопролития. Джейме и вовсе решил поначалу переметнуться к сестре-любовнице, но был пойман безупречными. Не сожгли его только из-за Беса, который подговорил его пробраться к нелегитимной королеве и уплывать куда подальше. Но его ждал провал - ворота замка закрыли аккурат перед его железной рукой.

Игра престолов 8 сезон 5 серия - Сталинград на улицах Королевской Гавани

Затем же в схватку вступил последний из драконов. Как оказалось, навыки уворота у него были прокачаны на максимум, поэтому, собственно, совершенно не ясно, как его брата отправили в мир иной. В предпоследней серии 8 сезона чешуекрылый единолично выкосил весь флот, разнес армию золотых мечей и методично уничтожал квартал за кварталом до момента сдачи войск Серсеи.

Впрочем, некогда мудрая Дейнерис решила устроить кровавую баню, отправив дракона сжигать ни в чем не повинных людей. А после этого бойню было уже не остановить - атакующие убивали и женщин, и детей, и воинов.

Игра престолов 8 сезон 5 серия - с любимыми не расставайтесь

Казалось бы, уже понятно, как именно погибнет Серсея, Красный замок разрушен, армия пала, но сценаристы решили все же разыграть карту Сандора Клигана.

Игра престолов 8 сезон 5 серия - Это была достойная битва

Отправив Арью погулять из здания, где крыша падает под огнем дракона, Пес пошел мстить брату. С ним вместе и погиб.

Серсею же чуть не вывел из замка Джейми, но выход оказался завален и парочка была раздавлена грудой камней.

Игра престолов 8 сезон 5 серия - смотреть онлайн как снимали 5 эпизод:

В общем, сражение получилось знатным. И по количеству убитых серия явно превозошла все остальные. Тем не менее, интриги в "Игре престолов" особой уже нет. В финале мы увидим, как Джон Сноу будет бороться с обезумевшей теткой, которую имел неосторожность любить.

Кто умер в 5 серии 8 сезона:

Варис

Железный флот

Золотые мечи

Эурон Грейджой

Мейстер Квиберн

Пес (Сандор Клиган)

Гора (Григор Клиган)

Джейме Ланнистер

Серсея Ланнистер

Несколько десятков тысяч простых жителей Королевской Гавани

Игра престолов 8 сезон 5 серия - Девочка, спасай

6 серия 8 сезона, которая завершит наш дозор, выйдет 20 мая 2019.