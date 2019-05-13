Игра престолов 8 сезон 5 серия: Что было в 5 эпизоде
в ночь на понедельник, 13 мая, выходит предпоследний 5 эпизод 8 сезона сериала "Игра престолов" - что произошло в 5 серии - расскажет Без Табу.
5 серию 8 сезона "Игры престолов" вновь доверили снимать Мигелю Сапочнику, а это значит только одно - нас ждет битва. На этот раз - за Железный трон.
После того, как в финале 4 серии Серсея отдала приказ убить Миссандею - иных вариантов, кроме сражения, у Дейнерис и ее войска не осталось. Необходимо было дождаться 2 недели до подхода основных сил во главе с Джоном Сноу. И он прибыл. Как раз к казни Вариса.
Арья пошла в столицу убивать королеву. И в открытую об этом заявляет страже, мол, пустите в город.
Игра престолов 8 сезон 5 серия - и грянул бой
И пока Мать драконов горевала по своей убитой подруге и строила планы мести, все Старки и Ланнистеры в ее окружении пытались избежать кровопролития. Джейме и вовсе решил поначалу переметнуться к сестре-любовнице, но был пойман безупречными. Не сожгли его только из-за Беса, который подговорил его пробраться к нелегитимной королеве и уплывать куда подальше. Но его ждал провал - ворота замка закрыли аккурат перед его железной рукой.
Игра престолов 8 сезон 5 серия - Сталинград на улицах Королевской Гавани
Затем же в схватку вступил последний из драконов. Как оказалось, навыки уворота у него были прокачаны на максимум, поэтому, собственно, совершенно не ясно, как его брата отправили в мир иной. В предпоследней серии 8 сезона чешуекрылый единолично выкосил весь флот, разнес армию золотых мечей и методично уничтожал квартал за кварталом до момента сдачи войск Серсеи.
Впрочем, некогда мудрая Дейнерис решила устроить кровавую баню, отправив дракона сжигать ни в чем не повинных людей. А после этого бойню было уже не остановить - атакующие убивали и женщин, и детей, и воинов.
Казалось бы, уже понятно, как именно погибнет Серсея, Красный замок разрушен, армия пала, но сценаристы решили все же разыграть карту Сандора Клигана.
Игра престолов 8 сезон 5 серия - Это была достойная битва
Отправив Арью погулять из здания, где крыша падает под огнем дракона, Пес пошел мстить брату. С ним вместе и погиб.
Серсею же чуть не вывел из замка Джейми, но выход оказался завален и парочка была раздавлена грудой камней.
Игра престолов 8 сезон 5 серия - смотреть онлайн как снимали 5 эпизод:
В общем, сражение получилось знатным. И по количеству убитых серия явно превозошла все остальные. Тем не менее, интриги в "Игре престолов" особой уже нет. В финале мы увидим, как Джон Сноу будет бороться с обезумевшей теткой, которую имел неосторожность любить.
Кто умер в 5 серии 8 сезона:
Варис
Железный флот
Золотые мечи
Эурон Грейджой
Мейстер Квиберн
Пес (Сандор Клиган)
Гора (Григор Клиган)
Джейме Ланнистер
Серсея Ланнистер
Несколько десятков тысяч простых жителей Королевской Гавани
Игра престолов 8 сезон 5 серия - Девочка, спасай
6 серия 8 сезона, которая завершит наш дозор, выйдет 20 мая 2019.