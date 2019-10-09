Хотел пристрелить Зеленского: В Кривом Роге схватили "киллера"

Хотел пристрелить Зеленского: В Кривом Роге схватили "киллера"

В среду, 9 октября, в Кривом Роге задержали мужчину, который собирался "убить" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Первый городской".

По данным источника, незадавшегося киллера поймали "бдительные граждане" в Металлургическом районе города.

Мужчина будто бы публично признавался в том, что ему заказали украинского гаранта. "Убийцу" схватили и сдали полиции.

Отметим, что ранее в Кривом Роге был схожий инцидент. 25 мая неизвестный злоумышленник заминировал дом родителей Зеленского. В список взрывоопасных объектов также попали больницы и онкодиспансер. Больше об этом читайте здесь.

А если серьезно, окружение призедента очень сильно заботится о его безопасности. Во-первых, Зеленскому усилили кортеж, во-вторых, у него есть бойкий пресс-секретарь, который готов защищать гаранта от назойливых журналистов.