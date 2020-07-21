"Хотел дать по губам": Смутьян из Днепра оправдался за избиение женщины в маршрутке

"Хотел дать по губам": Смутьян из Днепра оправдался за избиение женщины в маршрутке

Мужчина, избивший женщину в 101-й маршрутке Днепра попытался оправдаться за избиение женщины в маршрутке.

Об этом он рассказал в интервью "Украина 24".

По словам участника конфликта женщина была пьяна, неприлично выражалась и провоцировала других пассажиров.

"Во-первых, пьяная села и начала качать права... Обидела всех, кого могла и видела. Я сорвался и хотел дать по губам. Я сожалею об этом, но я уже не мог терпеть", - заявил мужчина.

Что было ранее?

18 июля в Днепре на 101-м маршруте такси возникла словесная перепалка между девушкой и пожилыми женщинами. Возмутившись нежеланием уступать место, старушки принялись оскорблять молодую особу. Позже к последней подошел мужчина и нанес ей несколько ударов. Однако вскоре он и сам стал жертвой насилия: неизвестные вычислили адрес заступника бабушек и избили его.

По факту двух правонарушений открыты уголовные производства.