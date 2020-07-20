В Днепре жестко отлупили мужчину, поднявшего руку на женщину в маршрутке
Национальная полиция г. Днепр открыла уголовное производство по факту избиения женщины в 101 маршрутке и мужчины, принявшего участие в нашумевшем инциденте.
Об этом сообщает "Наше місто" со ссылкой на инсайд в НПУ.
По данным НПУ, пострадавшая женщина писать заявление на обидчиков отказалась. Несмотря на это правоохранители все же завели дело по по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Кроме того Шевченковское отделение полиции зарегистрировало факт избиения мужчины, причастного к данном инциденту.
На данный момент полиция принимает по нему решение.
Что было ранее?
18 июля в Днепре на 101-м маршруте такси возникла словесная перепалка между девушкой и пожилыми женщинами. Возмутившись нежеланием уступать место, старушки принялись оскорблять молодую особу. Позже к последней подошел мужчина и нанес ей несколько ударов.