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В Днепре жестко отлупили мужчину, поднявшего руку на женщину в маршрутке

Вчера, 17:00
В Днепре жестко отлупили мужчину, поднявшего руку на женщину в маршрутке - фото 1
В Днепре жестко отлупили мужчину, поднявшего руку на женщину в маршрутке

Национальная полиция г. Днепр открыла уголовное производство по факту избиения женщины в 101 маршрутке и мужчины, принявшего участие в нашумевшем инциденте.

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Об этом сообщает "Наше місто" со ссылкой на инсайд в НПУ.

По данным НПУ, пострадавшая женщина писать заявление на обидчиков отказалась. Несмотря на это правоохранители все же завели дело по по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Кроме того Шевченковское отделение полиции зарегистрировало факт избиения мужчины, причастного к данном инциденту.

На данный момент полиция принимает по нему решение.

Что было ранее?

18 июля в Днепре на 101-м маршруте такси возникла словесная перепалка между девушкой и пожилыми женщинами. Возмутившись нежеланием уступать место, старушки принялись оскорблять молодую особу. Позже к последней подошел мужчина и нанес ей несколько ударов.

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Днепр Национальная полиция избиение Новости Украина
Наше місто
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