В Днепре агрессивный мужлан и безумные бабки избили пассажирку маршрутки (ВИДЕО 18+)

15:00 19 июля,

Неадекват трижды ударил девушку

В субботу ,18 июля, в микроавтобусе, ехавшем по маршруту 101, произошло жуткое избиение молодой девушки. Финал истории наступил лишь к вечеру.

Как утверждают свидетели произошедшего, молодая девушка договорилась и маршрутчиком о том, что заплатит двойную цену и придержит место для человека, который подсядет к ней в ходе движения.

Хитрый водила, само собой, согласился на такие условия, но при этом не стал вступаться за нее перед другими пассажирами, которые посчитали, что за свободное сиденье вполне можно устроить драку.

И хотя в правилах пользования общественным транспортом ничего не сказано о выкупе сидячих мест, конструкция транспортного средства в принципе не предусматривает сидячие. Более того, количество пассажиров должно быть ограничено в связи с карантинными ограничениями. Но перевозчику лишние 8 гривен за проезд важнее, чем соблюдение правил. Поэтому в маршрутку битком набились пассажиры без масок. Само собой, количество желающих присесть на свободное место, было немалым. И все они оказались чрезвычайно агрессивными.Полоумные пенсионерки сразу же перешли к оскорблениям девушки и заявили о том, что занимать два места - "непозволительная роскошь". Одна из них демонстративно села рядом, после чего скандал начал набирать обороты.

В какой-то момент с соседнего места встал огромный бугай, который трижды ударил девушку кулаком по лицу. После к нему подключились и озверевшие бабушки, тягавшие пострадавшую за волосы. Никто из ехавших в салоне мужчин в конфликт не встревал, а за девушку заступилась только одна женщина.

В итоге избитую выкинули из маршрутки. Полицию на место ЧП никто не вызывал.

Смотрите видео с избиением девушки в маршрутке Днепра онлайн (18+):

Впрочем, на этом инцидент не был исчерпан. Неадеквата весьма быстро вычислили неравнодушные жители Днепра. Им оказался 42-летний преподаватель карате Виталий Ларин. Вечером того же дня активисты "пообщались" с нелюдем и отправили его в нокаут.