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В Днепре агрессивный мужлан и безумные бабки избили пассажирку маршрутки (ВИДЕО 18+)

19 июля, 15:00
Неадекват трижды ударил девушку - фото 1
Неадекват трижды ударил девушку

В субботу ,18 июля, в микроавтобусе, ехавшем по маршруту 101, произошло жуткое избиение молодой девушки. Финал истории наступил лишь к вечеру.

Как утверждают свидетели произошедшего, молодая девушка договорилась и маршрутчиком о том, что заплатит двойную цену и придержит место для человека, который подсядет к ней в ходе движения.

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Хитрый водила, само собой, согласился на такие условия, но при этом не стал вступаться за нее перед другими пассажирами, которые посчитали, что за свободное сиденье вполне можно устроить драку.

И хотя в правилах пользования общественным транспортом ничего не сказано о выкупе сидячих мест, конструкция транспортного средства в принципе не предусматривает сидячие. Более того, количество пассажиров должно быть ограничено в связи с карантинными ограничениями. Но перевозчику лишние 8 гривен за проезд важнее, чем соблюдение правил. Поэтому в маршрутку битком набились пассажиры без масок. Само собой, количество желающих присесть на свободное место, было немалым. И все они оказались чрезвычайно агрессивными.Полоумные пенсионерки сразу же перешли к оскорблениям девушки и заявили о том, что занимать два места - "непозволительная роскошь". Одна из них демонстративно села рядом, после чего скандал начал набирать обороты.

В какой-то момент с соседнего места встал огромный бугай, который трижды ударил девушку кулаком по лицу. После к нему подключились и озверевшие бабушки, тягавшие пострадавшую за волосы. Никто из ехавших в салоне мужчин в конфликт не встревал, а за девушку заступилась только одна женщина.

В итоге избитую выкинули из маршрутки. Полицию на место ЧП никто не вызывал.

Смотрите видео с избиением девушки в маршрутке Днепра онлайн (18+):

Впрочем, на этом инцидент не был исчерпан. Неадеквата весьма быстро вычислили неравнодушные жители Днепра. Им оказался 42-летний преподаватель карате Виталий Ларин. Вечером того же дня активисты "пообщались" с нелюдем и отправили его в нокаут.

В Днепре агрессивный мужлан и безумные бабки избили пассажирку маршрутки (ВИДЕО 18+) - фото 202940
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