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Холостячка 2 финал - смотреть онлайн 12 выпуск - 3.12.2021

12:29
Злата в Туниса - фото 1
Злата в Туниса / Холостячка 2 - выпуск 12, финал

3 декабря в 19:00, на СТБ выйдет двенадцатый выпуск самого романтического реалити про любовь «Холостячка 2». Кому ответит взаимностью Злата Огневич - читайте и смотрите на БЕЗ ТАБУ.

В финальном выпуске мужчины устроят для Златы Огневич незабываемые свидания в красивейшем уголке африканского континента – Тунисе. Накал растет с каждым мгновением, ведь на этой неделе Холостячка окончательно решит, кому отдать своё сердце!

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Как пройдет свидание Златы с вернувшимся в проект Ромой Свечкоренко?

«Я поняла, что мне очень грустно от того, что весь этот месяц не было Ромы рядом. Я очень рада тому, что он сегодня здесь», – признается Злата.

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Роман Свечкоренко / Холостячка 2 - выпуск 12, финал

Сумеет ли пара наверстать упущенное и какое откровение мужчины заставит Холостячку принять окончательное решение – оставлять его на проекте или все же отпустить навсегда?

Кто из мужчин отвезет девушку в настоящий оазис любви и пробудит её чувства к себе настолько, что она будет готова обсуждать даже дату предстоящей свадьбы?

«Я вижу, как ему этого хочется, как ему этого не хватает и как часто он говорит о семье», – поделится мыслями Злата.

А с кем она посетит пустынный уголок великолепной Сахары, в котором снимались «Звездные войны» и на себе испытает фантастический экстрим, рассекая песочные горизонты пустыни на квадроцикле?

Холостячка 2 финал - смотреть онлайн 12 выпуск - 3.12.2021 - фото 209861

Дмитрий Шевченко / Холостячка 2 - выпуск 12, финал

Кто из мужчин поднимет Холостячку высоко в небо и подарит незабываемые эмоции во время полета на парасейлинге? А с кем Злата отправится в подводное путешествие по средиземному морю в поисках невероятной красоты? Какой мужчина, желая покорить сердце Холостячки, заставит ее бояться во время свидания?

Кто пройдет тест на совместимость и докажет, что именно он является самым подходящим партнером для жизни Златы? А кто будет увиливать от правды и разочарует Холостячку в шаге от финала?

Холостячка 2 финал - смотреть онлайн 12 выпуск - 3.12.2021 - фото 209862
Андрей Задворный / Холостячка 2 - выпуск 12, финал

А также – самые романтические предложения руки и сердца от влюбленных мужчин, о которых мечтает практически каждая женщина. Кому же из оставшихся претендентов, Холостячка скажет заветное «ДА» и отдаст свое сердце? Не пропустите самый откровенный выпуск второго сезона! Ведь именно в эту пятницу Холостячка выберет себе спутника для жизни!

Холостячка 2 финал - смотреть онлайн 12 выпуск - 3.12.2021:

Не пропустите финал самой романтической истории уже сегодня, 3 декабря в 19:00, на СТБ!

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Роман Свечкоренко Дмитрий Шевченко Андрей Задворный Холостячка Злата Огневич СТБ Григорий Решетник Шоубіз Холостяк 11
БЕЗ ТАБУ
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