Холостячка 2 - смотреть онлайн 11 выпуск - 26.11.2021

В пятницу, 26 ноября, выйдет 11 выпуск романтического реалити — «Холостячка 2». Напряжение растет с каждой секундой, ведь на этой неделе приговор участникам будет выносить вся семья Златы Огневич! А также кульминация – возвращение на проект фаворита. Подробности - на БЕЗ ТАБУ.

Кто шокирует маму Златы откровенным признанием, что не хочет заводить детей с её дочерью?

«Я не готов вам сейчас сказать, что я хочу детей со Златой», – скажет один из мужчин.

Чьи назойливые признания в любви к Холостячке вызовут у её отца подозрения в неискренности и даже во лжи ради собственной выгоды?

В ком отец Златы увидит ревнивца и мужчину, который станет подавлять его дочь?

Особую проверку холостякам устроит сестра Златы. Девушка с напором и особым давлением засыплет мужчин вопросами, дабы понять, можно ли им доверить свою любимую, самую лучшую в мире, сестру.

Один из участников сразу же признается, что не готов жениться. Второй мужчина проявит невиданную слабость, и даже желание сдаться за шаг до финала.

«Если она выберет другого, я должен отнестись к этому с пониманием», – отметит он.

А третий вызовет подозрения в своей финансовой нестабильности и даже чувство страха.

Холостячка 2 - смотреть онлайн 11 выпуск - 26.11.2021:

Смотрите это, а также — возвращение Ромы Свечкоренко, которое шокирует всех конкурентов! Решил ли мужчина незакрытые вопросы и готов ли снова строить отношения с Холостячкой?