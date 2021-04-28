Холостячка 2: дата выхода, новая героиня, пикантные подробности

Холостячка 2 - в эфире уже осенью / СТБ

В четверг, 29 апреля, станет известно имя героини 2 сезона романтического шоу "Холостячка". Премьера проекта - уже осенью 2021 года.

Телеканал СТБ начинает работу над вторым сезоном проекта. И уже в этот четверг, 29 апреля, в эфире ток-шоу «Как выйти замуж» будет рассекречена главная интрига – имя новой Холостячки.

«После грандиозного финала первого сезона многие успешные женщины изъявили желание прийти к нам, чтобы попробовать построить отношения, которые по разным причинам еще не сложились в их жизни. За несколько последних месяцев мы встретились почти со всеми самыми завидными невестами Украины! И рады объявить нашу новую Холостячку», – комментирует директор студии StarLightProduction Анна Калина.

Реалити «Холостячка» – это первая украинская адаптация успешного формата The Bachelorette. Проект, в котором любовь выбирает женщина, стал главным телевизионным событием в Украине и по результатам смотрения взял наивысший рекорд – лучшая программа 2020 года. «Холостячку» с интересом смотрели и активно обсуждали не только женщины, но и мужчины. А общее количество зрителей первого сезона составило 14 млн украинцев.

Первая украинская Холостячка Ксения Мишина в финале выбрала автора студии «Квартал 95» Александра Эллерта. Пара пыталась строить отношения и после проекта, но, похоже, рассталась как раз весной 2021 года. Возможно, у героини второго сезона все сложится куда успешнее.