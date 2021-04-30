Холостячка 2: Новой героиней будет Злата Огневич

Злата Огневич - Холостячка-2 / СТБ

Новой украинской Холостячкой стала певица, композитор, представительница Украины на Евровидении-2013 и победительница шоу «Маска» Злата Огневич.

Премьера второго сезона лучшего романтического реалити страны состоится осенью в эфире телеканала СТБ.

Мужчины, готовые открыться настоящим чувствам и побороться за сердце Златы Огневич, могут заполнять анкету на сайте телеканала.

Готовясь к своей Первой вечеринке, Злата Огневич признается, что в мужчинах ее подкупают интеллект и чувство юмора. Новой Холостячке важно, чтобы мужчина не только разделял с ней такие ценности как любовь к детям и своей семье, но и принимал ее профессиональное развитие.

Злата Огневич - новая Холостячка - смотреть онлайн промо 2 сезона:

«То, что я артистка, часто усложняет мои отношения с мужчинами. Я всегда честно предупреждала, что могу пропадать на съемках и гастролях. И в начале отношений мужчина это принимал. Но со временем, к сожалению, появлялись ревность к моей работе и требование сделать выбор. Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, которые я считала идеальными. Я очень хочу семью, но люди не должны растворяться только в отношениях. Для меня важно совместное развитие в паре, когда и у мужчины, и у женщины есть свое дело, в которое они вовлечены всей душой. Поэтому я иду на «Холостячку», чтобы встретить мужчину своей мечты», – делится Злата Огневич.

«Холостячка» – первая украинская адаптация успешного формата «The Bachelorette». Первый сезон проекта, в котором любовь выбирает женщина, вышел в эфире СТБ осенью 2020 года.