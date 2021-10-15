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Холостячка 2 - смотреть онлайн 5 выпуск - 15.10.2021

16:06
Холостячка 2 - выпуск 5 - фото 1
Холостячка 2 - выпуск 5 / СТБ

В эту пятницу, 15 октября в 19:00, на СТБ выйдет 5 выпуск романтического реалити «Холостячка». Злата Огневич и претенденты на ее сердце улетят на остров любви – Кипр! Там случится настоящий курортный роман, который приведет к первому поцелую. Подробности - на БЕЗ ТАБУ.

Пятая неделя проекта будет очень жаркой. Холостячка утонет в теплых чувствах и эмоциях на Кипре.

Холостячка 2 - смотреть онлайн 4 выпуск - 8.10.2021

«Для меня путешествия — это всегда вдохновение. Так классно со своим мужчиной разделять эти эмоции, узнавать что-то новое!» — делится Злата Огневич.

Остров богини любви — идеальное место для первого поцелуя! Кто же из мужчин решится поцеловать Холостячку?

«Я просто шла по волнам эмоций, по волнам чувств, которые я ощущаю в данный момент. Была такая романтическая обстановка… Лучше момента для первого поцелуя невозможно придумать!» — так Злата говорит о первом поцелуе на проекте.

Некоторые мужчины не увидят Холостячку всю неделю! Будет ли разлука на пользу отношениям? Мужчины пойдут против правил проекта. Кто-то, не дожидаясь приглашения, сам назначит свидание. А кто-то начнет требовать особых привилегий! А также поставит ультиматум, который заставит Злату плакать! В ком из мужчин Холостячка разочаруется?

Холостячка 2 - смотреть онлайн 5 выпуск - 15.10.2021:

Смотрите пятый выпуск романтического реалити «Холостячка» в эту пятницу, 15 октября в 19:00, на телеканале СТБ.

 

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Холостячка Злата Огневич Григорий Решетник СТБ Шоубіз Холостяк 11
БЕЗ ТАБУ
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