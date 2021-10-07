Холостячка 2 - смотреть онлайн 4 выпуск - 8.10.2021
В эту пятницу, 8 октября в 19:00, на СТБ выйдет четвертый выпуск романтического реалити «Холостячка». На этой неделе мужчины рискнут посоревноваться со Златой на творческом поприще. Кроме того, выпуск удивит неожиданным возвращением фаворита. Подробности - на БЕЗ ТАБУ.
Страсти на проекте накаляются - в 4 выпуске Холостячки 2 мужчины рискнут посоревноваться со Златой на творческом поприще. Что же из этого получится?
Претенденты на сердце Златы готовы доказать, что каждый из них – самобытен и оригинален. Чтобы впечатлить Холостячку, мужчины примут участие в феерическом шоу талантов! Кто из них осмелится зайти на поле певицы и чем это для него обернется?
«Ты стараешься быть слишком идеальным, а я хочу увидеть тебя настоящего», – адресует такие слова одному из участников Злата.
Чей талант покорит Холостячку больше всего?
«Он меня просто поразил. Он летал, как суператлет», – поделится впечатлениями певица.
А кто из участников станет настоящим разочарованием?
«Он вел себя, как машина, а мне хотелось почувствовать рядом мужчину», – скажет Злата.
А также не пропустите внезапное появление на проекте мага! Неужели он назовет победителя второго сезона? И какое предсказание начнет сбываться в скором времени на свидании, где один из мужчин подвергнет Холостячку опасности?
Кроме того, новая неделя реалити удивит неожиданным возвращением фаворита. А также – откровенной историей и искренними слезами одного из участников…
Холостячка 2 - смотреть онлайн 4 выпуск - 8.10.2021
Смотрите четвертый выпуск проекта «Холостячка» в эту пятницу, 8 октября в 19:00, на СТБ.