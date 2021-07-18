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Холостячка-2 - правила жизни Златы Огневич

Вчера, 14:02
Злата Огневич - фото 1
Злата Огневич / Холостячка-2

Холостячка-2 украинская певица Злата Огневич, которая уже этой осенью будет искать любовь на СТБ, поделилась своими правилами жизни.

Часто даже самодостаточные женщины задаются вопросом, как же действовать в той или иной ситуации, всецело принимать себя и свои поступки, не бояться делать шаг. Ответы на эти вопросы знает популярная певица.

Холостячка 2: стартовали съемки сезона со Златой Огневич

Итак, уверенная женщина:

1. Выбирает себя, если заходит речь о личных границах.

2. Умеет благодарить даже за горький опыт отношений, но телефоны бывших не хранит.

3. Не жалеет себя, даже если очень хочется. Это признак слабости. Зрелая женщина – это сильная женщина!

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4. Не копит в себе обиды. Это яд, который мешает радоваться жизни и знакомиться с новыми людьми.

5. Зрелая женщина никому ничего не должна и понимает, что ей тоже никто не должен. Жизнь слишком прекрасна и коротка, чтобы стараться соответствовать чужим ожиданиям.

6. Не осуждает своего мужчину, она его принимает полностью и не идеализирует.

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7. Принимает себя в любом состоянии, в том числе – разные эмоции. Злиться и ненавидеть – очень даже нормально.

8. Она не молчит о том, что не нравится, и называет вещи своими именами. Такая женщина предпочитает диалог вместо игры в «угадай, а что я сейчас думаю».

9. Она не заставляет выбирать партнёра между ней или друзьями, любимым хобби. Потому что уважает личные границы близкого человека.

10. И, ещё. Зрелая женщина берёт на себя ответственность за свою жизнь и поступки. Пускай даже они будут сумасбродные, непредсказуемые, это – личный выбор.

Смотрите второй сезон «Холостячки» уже этой осенью на СТБ.

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