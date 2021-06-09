Холостячка 2: стартовали съемки сезона со Златой Огневич

Холостячка 2 / СТБ

Телеканал СТБ приступил к съемкам второго сезона лучшего романтического реалити страны – «Холостячка». Этой осенью искать свою любовь в проекте будет певица и экс-нардеп Злата Огневич.

«Перед началом проекта я очень волновалась. Предвкушала Первую вечеринку, представляла, как все пройдет, но реальность превзошла все ожидания! Каждый мужчина смог меня удивить. Все участники харизматичные, интересные. Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим удалось нажать на тайные кнопочки моей души. Никогда бы не подумала, что в один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана за жемчужиной! – поделилась впечатлениями от Первой вечеринки Злата Огневич. – Первый мужчина, с которым я познакомилась, сумел задать такую планку, что я подумала: «А что же будет дальше? Чем мужчины будут еще покорять?». Один из участников смог даже осуществить мою детскую мечту. Так что я лично убедилась, что на проекте «Холостячка» возможно все. Приоткрою секрет: первый электрический разряд случился. Я смогла отпустить себя и прислушаться к сердцу».

Злата призналась, что покорить ее можно романтикой и драйвом. Ее привлекают уверенные мужчины, которые не боятся своих эмоций.

Холостячка 2 - Злата ищет любовь:

Ведущим 2 сезона романтического реалити остается Григорий Решетник.

«Кажется, только вчера благодаря телеканалу СТБ на украинском ТВ родился проект «Холостячка», а сегодня мы уже приступаем к съемкам второго сезона! Он будет феерическим и незабываемым. Ведь наша главная героиня – Злата Огневич, а над проектом трудится лучшая команда страны. Уверен, совсем скоро Украина станет свидетелем новой истории любви», – отметил Григорий Решетник.

Реалити «Холостячка» – украинская адаптация успешного формата «The Bachelorette». Первый сезон проекта, в котором любовь выбирает женщина, вышел в эфире СТБ осенью 2020 года. Главная героиня актриса Ксения Мишина в финале сказала «да» комику Александру Эллерту.

Второй сезон «Холостячки» зрители смогут увидеть уже этой осенью на СТБ. Точная дата пока не сообщается.