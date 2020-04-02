Херсон закрывают на карантин после подтверждения первого заражения коронавирусом (ВИДЕО)

Херсон закрывают блокпостами из-за COVID-19

В среду, 1 апреля, врачи областного центра подтвердили первый в Херсоне диагноз COVID-19. В связи с этим местные власти решили предпринимать серьезные меры.

Как заявил первый заместитель городского головы Херсона Игорь Казаков в ходе своего выступления в Facebook, с 00:00 четверга на всех въездах и выездах будут установлены блокпосты.

Всего их оборудуют пять.

- Первый зараженный китайским коронавирусом - 42-летний житель города. Он попал в больницу с пневмонией. Подтверждение болезни пришло нам в 16:00 1 апреля, - отметил Казаков. - Вся семья больного находится в обсервации. Подъезд дома будет продезинфицирован.

По данным Центра общественного здоровья всего в Украине в данный момент заражено лишь 794 человека. 20 заболевших умерли, а 13 выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.