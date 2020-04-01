Пандемия коронавируса Максим Степанов Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

Президент подписал "антикризисный закон": Что изменится?

Вчера, 23:25
Президент подписал "антикризисный закон": Что изменится? - фото 1
Президент подписал "антикризисный закон": Что изменится?

В среду, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал т.н. "антикризисный закон".

Украинцам на карантине облегчат "финансовый груз": Что известно?

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" №540-IX, который парламент принял 30 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Что предусматривает закон?

Новый закон предусматривает:

  • Продолжение до 30 июня моратория на проверки бизнеса госорганами надзора и контроля;
  • Введение гибкого режима работы работодателями для подчиненного персонала;
  • Освобождение предпринимателей от штрафов за несвоевременную уплату ЕСВ (ЕСВ - единый социальный взнос);
  • Повышение оклада до 300% врачам, задействованных в борьбе с COVID-19;
  • Повышение оклада до 100% работникам соцзащиты населения, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру фиксируется всплеск роста безработицы. Не исключением может стать и Украина. По мнению экс-министра Тимофея Милованова, в будущем ряды безработных пополнят 500 тыс. наших соотечественников. Подробнее об этом читайте здесь.


Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
COVID-19 подкосил почти 800 украинцев – МОЗ - фото 1
COVID-19 подкосил почти 800 украинцев – МОЗ
Вчера, 22:20
Имею право: Брат Ермака "оправдался" за пленки Лероса - фото 1
Имею право: Брат Ермака "оправдался" за пленки Лероса
Вчера, 17:40
Кабмин ужесточил карантин в Украине: Что нельзя делать? - фото 1
Кабмин ужесточил карантин в Украине: Что нельзя делать?
Вчера, 17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00