Президент подписал "антикризисный закон": Что изменится?

Президент подписал "антикризисный закон": Что изменится?

В среду, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал т.н. "антикризисный закон".

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" №540-IX, который парламент принял 30 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Что предусматривает закон?

Новый закон предусматривает:

Продолжение до 30 июня моратория на проверки бизнеса госорганами надзора и контроля;

Введение гибкого режима работы работодателями для подчиненного персонала;

Освобождение предпринимателей от штрафов за несвоевременную уплату ЕСВ (ЕСВ - единый социальный взнос);

Повышение оклада до 300% врачам, задействованных в борьбе с COVID-19;

Повышение оклада до 100% работникам соцзащиты населения, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру фиксируется всплеск роста безработицы. Не исключением может стать и Украина. По мнению экс-министра Тимофея Милованова, в будущем ряды безработных пополнят 500 тыс. наших соотечественников. Подробнее об этом читайте здесь.



