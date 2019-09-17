"Слуги народа" определились со схемой захвата Киева

Слуги народа уже подготовили закон о смещении Кличко

Во вторник, 17 сентября, представители пропрезидентской партии "Слуга народа" внесли в Раду проект изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве". Предложения нардепов фактически передадут руководство столицей людям Зеленского.

В проекте закона, который наверняка примут последователи Разумкова и Арахамии, предусматривает создание районных советов.

Им частично передадут полномочия горсовета, а это значит, что продавить нужное решение власть имущим будет куда проще.

Кроме того, исполнительную власть в столице передадут Киевской городской государственной администрации, а возглавлять ее будет назначаемый президентом председатель. То есть, избираемый жителями столицы мэр на решение каких-либо проблем влиять вообще не сможет.

Также в одном из пунктов закона указано, что глава КГГА, де-факто, будет назначен смотрящим за райсоветами. Без его подписи никакие решения органов местного самоуправления в жизнь воплощать будет невозможно, а проверять все документы человек президента будет на предмет "соответствия общественным интересам территориальной общины". Стоит отметить, что формулировка эта крайне расплывчатая, и дает возможность председателю горадминистрации решать все вопросы чуть ли не в одно лицо.

Параллельно с этим в горсовете почти на треть сократят количество депутатов - со 120 до 84.

Внеочередные же выборы депутатов и мэра состоятся 8 декабря. Так что изменения с полнейшей перезагрузкой и очищением власти от команды Кличко не заставят себя долго ждать.

Главным претендентом на главенство в столице являются бывший гендир "плюсов" Александр Ткаченко и друг Андрея Богдана Андрей Ваврыш.