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Х-фактор 10 - смотреть онлайн 6 выпуск - 19.10.2019

Вчера, 20:25
Х-Фактор 10 - кто зажжет на 6 кастинге? - фото 1
Х-Фактор 10 - кто зажжет на 6 кастинге?

В субботу, 19 октября, в эфире СТБ смотрите 6 выпуске «Х-фактор 10» и вы увидите, как пытаются прийти к успеху бэк-вокалистка Ирины Билык и экс-ведущий СТБ. Другие подробности 6 выпуска вокального шоу - на Без Табу.

В субботу на Х-фактор 10 придет участница, которая благодаря этому шоу мечтает кардинально изменить свою жизнь. Причем, это не бнальные красивые слова, тут все по-настоящему. Виктория Петрович отсидела в тюрьме 14 лет за непреднамеренное убийство.

Х-Фактор 10 - все песни 5 кастинга

«Я защищалась, но все-равно убила человека, я понимала это», - вспоминает она.

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Петрович даже колонию сделала музыкальной

В колонии Виктория начала писать песни. На «Х-фактор» девушка приехала из Беларуси, и надеется, что сможет начать жить сначала.

Еще одна нестандарнтная участица - Кристина Метамбе. Девушка трудится бэк-вокалисткой Ирины Билык. И хотя о работе с легендарной певицей отзывается очень тепло, мечты быть на первом плане не покидают девушку.

«Конечно, хотелось бы хоть на чуть-чуть почувствовать себя главной на сцене, почувствовать себя в центре внимания», - признается она.

Попробовать силы на шоу решил экс-ведущий проекта «Феномен» на телеканале СТБ Георгий Колдун.

Х-фактор 10 - смотреть онлайн 6 выпуск - 19.10.2019 - фото 189781

Колдун - брат Колдуна

«Я надеюсь, что благодаря «Х-фактору» у меня будет возможность сделать так, чтобы обо мне, как о певце, узнало еще какое-то количество людей, а не только те, кто помнит меня исключительно как ведущего по проекту «Феномен», который был несколько лет назад», - рассказывает Георгий.

Кто из них покорит судейскую четверку и пройдет в тренировочный лагерь, увидим в субботу в 19:00 в эфире вокального шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ.

Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 6 выпуск - 19.10.2019:

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СТБ Даша Трегубова Шоубиз Х-Фактор 10
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