Х-фактор 10 - смотреть онлайн 5 выпуск - 12.10.2019

Х-Фактор дает второй шанс / Пятый кастинг собирает звезд

В субботу, 12 октября, в эфире СТБ смотрите 5 выпуск вокального шоу Х-фактор 10. Все подробности субботнего эфира и пятого кастинга – на Без Табу

В 5 выпуске вокального шоу «Х-фактор 10» на СТБ свой артистизм и вокальные данные судьям шоу продемонстрируют победительница «Голос. Діти-3» Элина Иващенко, героиня скандального клипа группы «Ленинград» Мария Стопник, а также победитель проектов «Караоке на майдані» и «Шанс» Петр Дмитриченко.

Появлению на сцене-Х участника Петра Дмитриченко очень обрадуется Игорь Кондратюк. После победы юноши на проектах Кондратюка, он некоторое время сотрудничал с ним. Но в какой-то момент у парня случилась звездная болезнь:

«Выступление показали по телевизору и после этого начался самый большой мой пик популярности: когда люди останавливают тебя, говорят, как они переживали, кричат «Это он», когда видят. И ты просто не можешь идти по улице, а я не был к этому готов. Популярность – это очень тяжелая ноша, отключение от реальности, ощущение какой-то вседозволенности», - вспоминает Петр Дмитриченко.

Судьи пятого кастинга Х-Фактор 10

Сейчас он хочет вернуться на сцену. Но закончится ли это для него триумфом или же выступление на «Х-факторе» станет провалом забытой звезды?

Знакомым зрителям может показаться лицо и другой участницы проекта – Марии Стопник. Девушка сыграла главную роль в скандальном клипе группы «Ленинград» - «i_$uss».

И хотя Мария с позитивом вспоминает работу над съемкой клипа, она хочет, чтобы ее запомнили не только как героиню этого видео: «Я не хочу оставаться девочкой из клипа «Ленинград». Я должна использовать все возможности, чтобы развиваться дальше». Получится ли это у нее?

А также в 5 выпуске на кастинг придет победительница известного вокального шоу Элина Иващенко, а также Ярослав Смаль, который давно обижен на Игоря Кондратюка. А другой участник шоу вызовет восторг у приглашенного члена жюри Дмитрия Шурова, после чего судья заявит: «Теперь я бачу, що ювілейний 10 сезон буде зашибісь».

Кроме того, Дмитрий Шуров подготовил для зрителей шоу особый сюрприз. Что это будет, увидим уже в субботу, в 19:00 в эфире вокального шоу «Х-фактор» на СТБ.

Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 5 кастинг - анонс - 12.10.2019: