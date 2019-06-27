Х-Фактор 10 сезон: Новая ведущая, новые судьи и дата начала

Х-Фактор 10 сезон - известны все подробности

В 10-м сезон Х-Фактор шоу ждут кардинальные изменения. Какие же - читайте на Без Табу.

Во-первых, телеканал СТБ отказалась от "не тащивщего" Артема Беднякова. Юношу, отпахавшего три сезона, уволили.

Новой ведущей Х-Фактора будет Даша Трегубова. Изменится также и состав звездного жюри.

Главной фишкой стало приглашение мировой знаменитости - оперного певца итальянца Алессандро Сафины.

Компанию Сафине составят Настя Каменских (она же жена Потапа и певица NK), Андрей Данилко (он же Верка Сердючка) и просто Оля Полякова.

Полякова и Сафина заменили в жюри судей 9 сезона - Олега Винника и Дмитрия Шурова.

Новый - десятый сезон шоу Х-Фактор - стартует 14 сентября 2019. Кастинги уже все состоялись, причем, не только в Украине, но и Беларуси.