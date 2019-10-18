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Гвоздик против Бетербиева: Где и когда смотреть бой

19:00
Букмекеры верят в победу Гвоздика - фото 1
Букмекеры верят в победу Гвоздика

В пятницу, 18 октября, по Вашингтону и в субботу, 19 октября по киевскому времени пройдет один из самых важных боев в карьере украинского чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Алексанра Гвоздика. Ему предстоит выйти на ринг против фаворита дивизиона Артура Бетербиева.

Бой пройдет на арене Liacouras Center в Филадельфии, где предпочитает выступать Александр Гвоздик, который несколько лет назад подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.

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В Украине прямой эфир с поединком украинского чемпиона, владельца пояса WBC, с обладателем чемпионского титула по версии IBF из России можно посмотреть на телеканале "Интер". Трансляция начнется в 4:30 утра субботы. Правда, перед показом боя зрителям традиционно предложат к просмотру документальный фильм о подготовке Гвоздика к встрече, а также несколько боев андеркартов. Непосредственно бой Гвоздик-Бетербиев может начаться около 6 утра по Киеву. Тем не менее, чтобы не пропустить поединок, лучше включать телевизор пораньше.

К слову, россиянин уже встречался на ринге с украинцем. Произошло это 10 лет назад во время одного из любительских турниров. Тогда по-нормальному выиграть Бетербиев не смог. Гвоздик был снят с боя из-за травмы.

Теперь же на кону встречи стоят два пояса. Так что Александр Гвоздик сможет или продолжить путь к абсолютному чемпионству, или на долгое время сойдет с дистанции.

К слову, букмекеры склонны считать фаворитом боя украинца. Сегодня утром коэффициент на его победу был 1.77. За предугадывание побед россиянина поставленную сумму готовы умножать на 2,05.

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