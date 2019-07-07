Боксеры Усик и Гвоздик начали агитировать за фейкового "Слугу народа"

Усик с Ломаченко занялись предвыборной агитацией

Патриоты с ватным уклоном и православным полубезумием начали топить за кандидата в нардепы-самовыдвиженца в 180-м округе Вадима Воскобойникова. И ничего хорошего из этого не получилось.

Во-первых, фигура самого Воскобойникова достаточно токсична, чтобы не агитировать за него.

Харьковский бизнесмен настолько активно топил за Зе, что даже передалал свою машину в Земобиль. Правда, все это - за идею. А вот после феерической победы президента вместо компенсации за труды в виде попадания в списки партии Воскобойникова жестко прокидали - места в проходном перечне продавались, а не раздавались в качестве благодарности за агитацию.

Так что пролетевший со всех сторон хитрец решил выехать за счет раскрученного в том числе и им бренда - использовать символику "Слуги народа" и притворяться представителем политсилы. А легализовать этот плагиат решил с помощью легендарных боксеров Александра Гвоздика и Александра Усика, которым, судя по всему, не западло агитировать в общем, и за Воскобойникова в частности.

На странице политика в Instagram появилась совместная его фотка с Усиком и подписью "топим за Зе".

А вот чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик и вовсе записал видеообращение в поддержку кандидата в депутаты.