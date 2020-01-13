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Грипп скосил беременную украинку, ребенка удалось спасти

18:30
Грипп скосил беременную украинку, ребенка удалось спасти - фото 1
Грипп скосил беременную украинку, ребенка удалось спасти

В Украине грипп скосил очередную жертву: от осложнений болезни умерла беременная женщина.

Профилактика гриппа: Как уберечься от опасной болезни

Об этом сообщает "Центр общественного здоровья" в Facebook.

"31-летняя женщина заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслоением плаценты проведено кесарево сечение. Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипированный. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С", - говорится в сообщении.

Грипп скосил беременную украинку, ребенка удалось спасти - фото 194246

К счастью, ребенку удалось выжить. 13 января он был переведен в отделение для недоношенных детей.

Отметим, что за этот сезон это уже третья смерть от гриппа. МОЗ Украины в очередной раз напоминает о том, что при первых признаках болезни необходимо сразу же обращаться к врачу.

МОЗ Украины в очередной раз напоминает о том, что при первых признаках болезни необходимо сразу же обращаться к врачу.

И кратко о главном.

Как не заболеть гриппом: Список советов

1.Вакцинация;

2.Проветривание помещений;

3.Сбалансированное питание;

4.Избегание контактов с больными;

5.Одежда по сезону.

Напомним, противник вакцин станет замглавы МОЗ? Скалецкая дала ответ.

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