Грипп скосил беременную украинку, ребенка удалось спасти
В Украине грипп скосил очередную жертву: от осложнений болезни умерла беременная женщина.
Об этом сообщает "Центр общественного здоровья" в Facebook.
"31-летняя женщина заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслоением плаценты проведено кесарево сечение. Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипированный. Больная имела сопутствующее состояние: хроническое заболевание гепатитом С", - говорится в сообщении.
К счастью, ребенку удалось выжить. 13 января он был переведен в отделение для недоношенных детей.
Отметим, что за этот сезон это уже третья смерть от гриппа. МОЗ Украины в очередной раз напоминает о том, что при первых признаках болезни необходимо сразу же обращаться к врачу.
МОЗ Украины в очередной раз напоминает о том, что при первых признаках болезни необходимо сразу же обращаться к врачу.
И кратко о главном.
Как не заболеть гриппом: Список советов
1.Вакцинация;
2.Проветривание помещений;
3.Сбалансированное питание;
4.Избегание контактов с больными;
5.Одежда по сезону.
Напомним, противник вакцин станет замглавы МОЗ? Скалецкая дала ответ.