В Украине от гриппа умер мужчина: Как не заболеть

В Украине от гриппа умер мужчина: Как не заболеть

Во вторник, 31 декабря, в Украине от гриппа умер человек. В МОЗ дали советы, как не заболеть.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Мужчина из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019, вирус гриппа типа А был установлен лабораторным путем. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 больной умер. Всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек", - заявили в Центре и дали советы для профилактики болезни.

Как не заболеть гриппом: Список советов

1.Вакцинация;

2.Проветривание помещений;

3.Сбалансированное питание;

4.Избегание контактов с больными;

5.Одежда по сезону.