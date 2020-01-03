В Украине от гриппа умер мужчина: Как не заболеть
В Украине от гриппа умер мужчина: Как не заболеть
Во вторник, 31 декабря, в Украине от гриппа умер человек. В МОЗ дали советы, как не заболеть.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
"Мужчина из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019, вирус гриппа типа А был установлен лабораторным путем. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 больной умер. Всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек", - заявили в Центре и дали советы для профилактики болезни.
Как не заболеть гриппом: Список советов
1.Вакцинация;
2.Проветривание помещений;
3.Сбалансированное питание;
4.Избегание контактов с больными;
5.Одежда по сезону.
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