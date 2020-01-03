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В Украине от гриппа умер мужчина: Как не заболеть

14:44
В Украине от гриппа умер мужчина: Как не заболеть - фото 1
В Украине от гриппа умер мужчина: Как не заболеть

Во вторник, 31 декабря, в Украине от гриппа умер человек. В МОЗ дали советы, как не заболеть.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Мужчина из группы медицинского риска заболел 20 декабря 2019, вирус гриппа типа А был установлен лабораторным путем. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 31 декабря 2019 больной умер. Всего с начала эпидсезона госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети. С начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек", - заявили в Центре и дали советы для профилактики болезни.

В Украине от гриппа умер мужчина: Как не заболеть - фото 193781

Как не заболеть гриппом: Список советов

1.Вакцинация;

2.Проветривание помещений;

3.Сбалансированное питание;

4.Избегание контактов с больными;

5.Одежда по сезону.

В Украине от гриппа умер мужчина: Как не заболеть - фото 193780
Напомним, противник вакцин станет замглавы МОЗ? Скалецкая дала ответ.
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