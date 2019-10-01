Противник вакцин станет замглавы МОЗ? Скалецкая дала ответ

Антипрививочник станет замглавы МОЗ? Скалецкая дала ответ

Публицист Сергей Дибров претендует на пост замглавы Министерства здравоохранения Украины. Он является одним из сторонников движения антипрививочников.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на реестр НАПК.

Что Дибров забыл в МОЗ - неизвестно. Зато многое известно о его антинаучных взглядах. Как стало известно журналистам, мужчина является ярым противником вакцин. По словам самого публициста, прозрение о вакцинах у него наступило лишь после рождения второго ребенка в 2009 г.

Сергей Дибров

"Я начал вникать - сначала КаКа, ВОЗ, ЮНИСЕФ и минздравовская кухня, потом остальные вирусные инфекции и манипуляции со статистикой, потом — другие нюансы и неприглядные стороны прививок", - писал Дибров в колонке "Думской".

Те же взгляды претендент на пост замглавы МОЗ совсем недавно излагал и в Facebook.

"Лично я считаю право на свободный отказ от прививки одним из способов защиты права на жизнь. И любое ограничение этого права - соответственно, ограничением права на жизнь", - написал он недавно в фейсбуке, выступив в поддержку акции антипрививочников возле Офиса президента", - заявлял ранее Дибров.

Остается лишь один вопрос: есть ли у него шансы занять столь важный пост? Работники СМИ не стали терять времени и обратились за справкой к главе МОЗ Зоряне Скалецкой и та ответила, что ни разу не общалась с упомянутым лицом и ничего о нем не знает.

Немного погодя госпожа министр написала в Facebook пост следующего содержания:

"Это фейк. Как мне стало известно, пакостники ищут по всей стране одиозных лиц, чтобы создавать фейки о их возможном назначении. Мне очень жаль, что журналисты не спрашивают министерства, а производят фейки. P.S. Пакостники, аудит все равно будет".

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