Владимир Зеленский Александр Данилюк война на Донбассе

Противник вакцин станет замглавы МОЗ? Скалецкая дала ответ

13:02
Антипрививочник станет замглавы МОЗ? Скалецкая дала ответ - фото 1
Антипрививочник станет замглавы МОЗ? Скалецкая дала ответ

Публицист Сергей Дибров претендует на пост замглавы Министерства здравоохранения Украины. Он является одним из сторонников движения антипрививочников.

ОПЗЖ и Батькивщина отменят медреформу - Супрун

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на реестр НАПК.

Что Дибров забыл в МОЗ - неизвестно. Зато многое известно о его антинаучных взглядах. Как стало известно журналистам, мужчина является ярым противником вакцин. По словам самого публициста, прозрение о вакцинах у него наступило лишь после рождения второго ребенка в 2009 г.

Противник вакцин станет замглавы МОЗ? Скалецкая дала ответ - фото 188766

Сергей Дибров

"Я начал вникать - сначала КаКа, ВОЗ, ЮНИСЕФ и минздравовская кухня, потом остальные вирусные инфекции и манипуляции со статистикой, потом — другие нюансы и неприглядные стороны прививок", - писал Дибров в колонке "Думской".

Те же взгляды претендент на пост замглавы МОЗ совсем недавно излагал и в Facebook.

Противник вакцин станет замглавы МОЗ? Скалецкая дала ответ - фото 188763

"Лично я считаю право на свободный отказ от прививки одним из способов защиты права на жизнь. И любое ограничение этого права - соответственно, ограничением права на жизнь", - написал он недавно в фейсбуке, выступив в поддержку акции антипрививочников возле Офиса президента", - заявлял ранее Дибров.

Противник вакцин станет замглавы МОЗ? Скалецкая дала ответ - фото 188765

Остается лишь один вопрос: есть ли у него шансы занять столь важный пост? Работники СМИ не стали терять времени и обратились за справкой к главе МОЗ Зоряне Скалецкой и та ответила, что ни разу не общалась с упомянутым лицом и ничего о нем не знает.

Немного погодя госпожа министр написала в Facebook пост следующего содержания:

Противник вакцин станет замглавы МОЗ? Скалецкая дала ответ - фото 188779

"Это фейк. Как мне стало известно, пакостники ищут по всей стране одиозных лиц, чтобы создавать фейки о их возможном назначении. Мне очень жаль, что журналисты не спрашивают министерства, а производят фейки. P.S. Пакостники, аудит все равно будет".

Напомним, Супрун заявила о преследовании ГБР. Раскрыты детали.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Министерство здравоохранения Зоряна Скалецкая вакцина Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Разумков уходит: "Слуга народа" сменит главу - фото 1
Разумков уходит: "Слуга народа" сменит главу
13:53
Вилкула арестуют? Суд вынес окончательный вердикт - фото 1
Вилкула арестуют? Суд вынес окончательный вердикт
11:43
"Злодей!": Рябошапка возвысил "прокурора-рэкетира" - фото 1
"Злодей!": Рябошапка возвысил "прокурора-рэкетира"
10:24
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Крим з нами! - фото 1
Кіт у мішку: Чому Росія не змогла захопити Крим у дев’яності
29 сентября, 17:45
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Еврейский вопрос: Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
29 сентября, 10:30
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
26 сентября, 22:45
Загрузка...