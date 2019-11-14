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ГПУ передаст дела ПриватБанка НАБУ – Сытник

17:00
ГПУ передаст дела ПриватБанка НАБУ – Сытник - фото 1
ГПУ передаст дела ПриватБанка НАБУ – Сытник

ГПУ передаст дела о выводе средств из ПриватБанка в ведение НАБУ.

Минфин объявил победу Коломойского. И удалил сообщение

Об этом сообщил глава агентства Артем Сытник.

"То, что происходило в ПриватБанке, когда кредиты выдавались на связанных лиц, это все же не совсем компетенция НАБУ. Это расследование Генпрокуратуры, но 20 ноября полностью ликвидируется следствие в этом органе", - заявил следователь.

ГПУ передаст дела ПриватБанка НАБУ – Сытник - фото 191261

Артем Сытник

Напомним, в октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха Игоря Коломойского. Согласно вердикту Фемиды, бизнесмен должен был заплатить финучреждению 4 млн фунтов стерлингов, 2 млн. – Геннадий Боголюбов и 1,5 млн. - корпоративные ответчики.

Упомянутые экс-владельцы ПриватБанка поспешили выполнить решение Фемиды. Больше об этом читайте здесь.

Однако далеко не все так гладко: намедни Северный апелляционный хозсуд фактически простил долг Игоря Коломойского в размере 7,5 млрд. грн. Подробности читайте по ссылке.

 

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ГПУ ПриватБанк НАБУ Новости Украина
Громадське
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