ГПУ передаст дела ПриватБанка НАБУ – Сытник
ГПУ передаст дела о выводе средств из ПриватБанка в ведение НАБУ.
Об этом сообщил глава агентства Артем Сытник.
"То, что происходило в ПриватБанке, когда кредиты выдавались на связанных лиц, это все же не совсем компетенция НАБУ. Это расследование Генпрокуратуры, но 20 ноября полностью ликвидируется следствие в этом органе", - заявил следователь.
Артем Сытник
Напомним, в октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха Игоря Коломойского. Согласно вердикту Фемиды, бизнесмен должен был заплатить финучреждению 4 млн фунтов стерлингов, 2 млн. – Геннадий Боголюбов и 1,5 млн. - корпоративные ответчики.
Упомянутые экс-владельцы ПриватБанка поспешили выполнить решение Фемиды. Больше об этом читайте здесь.
Однако далеко не все так гладко: намедни Северный апелляционный хозсуд фактически простил долг Игоря Коломойского в размере 7,5 млрд. грн. Подробности читайте по ссылке.