Суд снова помог Коломойскому, простив ему долг в 7,5 миллиардов

Коломойскому опять простили долги

Судьи Северного апелляционного хозсуда помогли олигарху Игорю Коломойскому простить себе огромную задолженность перед государством. Компании экс-владельца крупнейшего банка добились расторжения кредитных договоров, заключенных между ПриватБанком и компаниями из группы "Приват" в 2006-2016 годах.

Общая сумма долгов, которые были списаны благодаря судьям и хитро составленным договорам, составляет без малого 7,5 миллиарда гривен.

По данным, опубликованным в едином реестре судебных решений, служители Фемиды апелляционного хозсуда удовлетворили иски ООО "Тех-Трейд-Инвест", ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелти", ООО "Аспект" к Приватбанку, и признали некоторые положения кредитных договоров недействительными.

За счет хитро прописанных пунктов, где якобы было прописано погашение займов "двумя параллельными способами", компании Коломойского получили возможность не возвращать банку миллиарды гривен, взятых из средств рефинансирования НБУ.

"Коллегия судей считает, что имеет место нарушение требований принципа справедливости, добросовестности и разумности, и уплата вознаграждения (комиссии) в установленном спорным договором порядке и размере не соответствует требованиям разумности и справедливости договора, предусмотренным в статьей 627 Гражданского кодекса", - сказано в постановлении Северного апелляционного хозсуда.

Напомним, в 2016 г. НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывших владельцев в размере 5,5 миллиарда долл. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами.

Олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно, пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена.