Гонтареву вызвали на допрос. Опять

Гонтареву вызвали на допрос. Опять

Экс-главу НБУ Валерию Гонтареву вызвали на допрос в ГПУ.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

Согласно источнику, допрос Гонтаревой назначен на понедельник 12 августа. Финансиста подозревают в нарушении ч. 2 ст.256 ("Способствование участникам преступных организаций и утаивание их преступной деятельности") и ч. 5 ст. 191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Отметим, что ГПУ и раньше вызывала Гонтареву на допрос. Однако та так и не явилась. По словам экс-чиновницы, действия прокуратуры являются обычной дискредитацией ее честного и хрустально-чистого имени.

"Совершенно очевидно, что это спланированная акция по полной дискредитации меня лично и всех реформ финансового сектора, которые я и моя команда сделали. Как вы помните, началось это за три дня до первого тура выборов", - заявила Гонтарева.

Напомним, Порошенко с семьей выехал из Украины.