Голос країни 10: Дата эфиров, тренеры и другие подробности нового сезона

10 сезон Голос країни обещает кучу сюрпризов

В воскресенье, 19 января, стартует юбилейный 10 сезон шоу Голос країни. Чем порадует самый пафосный песенный реалити-проект страны - читайте в материале Без Табу.

Ведущими нового сезона Голос країни будет всем привычная и любимая семейная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов, без которых это шоу себя уже даже сложно представить.

Также будет семейная пара и в составе жюри проекта. К резиденту "Голоса" - шоумену Потапу добавится его молодая жена - Настя Каменских, которая только недавно "отсрелялась" у конкурентов на Х-Фактор 10, где также заседала в жюри. Вполне успешно.

Кроме Потапа и Насти в составе судей - знакомые лица. Это Монатик, Тина Кароль и Дан Балан. Про последних двух ходят упорные слухи о том, что их связывает нечто большее, чем совместная работа, однако, скорее всего, это лишь выдумки пиарщиков.

Полный состав членов жюри шоу Голос країни 10:

Тина Кароль

Dan Balan

MONATIK

Потап

Настя Каменских

Кастинги

Отборы и кастинги на Голос країни 10 проходили летом 2019 года в Одессе, Днепре, Львове, Харькове и Киеве. Команда проекта прослушала более 10 тысяч участников, среди которых были вокалисты в возрасте от 16-ти до 70-лет.

На проект также приезжали в надежде попытать счастья и отобраться на прямые эфиры певцы из Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении, Великобритании, Израиля и других стран.

Голос країни 10 - дата и время выхода

1 выпуск телевизионного проекта "Голос країни" 10 сезон выйдет в воскресенье, 19 января 2020, начало прямого эфира - в 21:00. Смотрите онлайн 1 выпуск Голос країни 10 на Без Табу.

Голос країни 10 - смотреть онлайн анонс шоу - 19.01.2019: