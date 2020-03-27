Голос країни 10 - смотреть онлайн 11 выпуск - 29.03.2020

Голос країни 10 выпуск 11 - кого выбирет Дан Балан / 1+1

В воскресенье, 29 марта, ровно в 21:00 в эфире Плюсов стартует 11 выпуск вокального шоу Голос країни 10. Все подробности нового выпуска - на Без Табу в режиме онлайн.

В связи с продолжением карантина через COVID-19 этап «нокауты» вокального шоу «Голос країни 10» решили продлить - телезрители увидят сразу четыре программы вместо двух. Правда, не онлайн, а в записи.

Каждый эфир «нокаутов» будет посвящен отдельной команде. Уже в это воскресенье за ​​участие в прямых эфирах будут бороться подопечные команды Дана Балана.

Среди участников зрители увидят выступление победителя шоу «Голос.Діти-2» Романа Сасанчина.

Также за участие в прямых эфирах в это воскресенье будет бороться и звезда сериала «Папік»

, которую Дан Балан «украл» у Тины Кароль на этапе вокальных батлов.

Дарья Петрожицкая в непривычном для телезрителей амплуа / Голос країни 10 выпуск 11

На сцене она исполнит песню Квітки Цисик - «Ой, ходить сон».

Поклонница Дракулы и эпатажная участница из команды Дана Балана - Кристина Карабанова - исполнит на сцене песню Reamonn - «Supergirl».

Поет Сюй Чуань Юн / Голос країни 10 выпуск 11

Эмоциональным станет выступление участника Сюй Чуань Юна - студента из Китая, который приехал в Украину два года назад, чтобы изучать украинский язык и песни. На «нокаутах» он впервые споет на английском языке и исполнит легендарный хит Whitney Houston - «I Have Nothing». Сейчас Сюй очень обеспокоен тем, что происходит в его родной стране и в мире, он не виделся с родными уже долгое время, а потому не скрывает, что перед выходом на сцену ему трудно справиться с волнением и эмоциями: «Жаль, что моего успеха все еще не могут увидеть мои родные. Теперь проблема с вирусом, к сожалению, коснулась и Украины. Я полюбил эту страну, хочу своим выступлением дать поддержку всем людям, верю, что мы победим эту болезнь - и все будет хорошо», - признался участник. Удастся ли ему преодолеть свои волнения и занять вожделенное место на стульях четвертьфиналистов, увидим уже в воскресенье.

Также, по результатам прошлого эфира - первого эпизода «нокаутов» - Дан Балан воспользовался правом «кражи» и забрал в свою команду звезду сериала «Школа» Марию Кондратенко. Поэтому она автоматически попала в прямые эфиры и будет бороться за победу в вокальном шоу в команде Дана Балана.

Голос країни 10 - смотреть онлайн 11 выпуск - 29.03.2020:

Смотрите вокальное шоу «Голос країни-10» каждое воскресенье в 21:00 на канале "1+1”.

Прямые эфиры юбилейного сезона вокального шоу «Голос країни» пройдут без зрителей в зале.