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Финал Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 16 выпуск - 28.12.2019

18:24
Х-Фактор - смотрим финал онлайн - фото 1
Х-Фактор - смотрим финал онлайн

В субботу, 28 декабря, всего лишь за несколько дней до Нового года смотрите финал песенного шоу Х-Фактор 10. Впервые финальный выпуск можно смотреть онлайн одновременно и на СТБ, и на Без Табу.

В этот вечер станет известна главная интрига - страна узнает имя победителя 10 сезона шоу "Х-фактор"! Одержит победу подопечный Оли Поляковой харизматичный Георгий Колдун или впервые в истории украинского «Х-фактора» победит участница категории «Девушки» Элина Иващенко с наставником Игорем Кондратюком, узнаем уже в эту субботу в 19:00 в эфире грандиозного суперфинала на СТБ.

Кроме, собственно, определения победителя «Х-фактор 10» в прямом эфире канала СТБ состоится гала-концерт. Специально ко дню рождения шоу собираются все звезды.

MONATIK, VERKA SERDUCHKA, Alyona Alyona, ALEKSEEV, «Антитіла», Alexander Krivoshapko, Pianoбой и Jamala устроят невероятный праздничный концерт, который подарит зрителям новогоднее настроение. А откроет вечер Тина Кароль.

Кроме того, с любимыми номерами, а кто-то и в совершенно новом образе, на шоу вернутся самые яркие участники 10 сезона.

Финал Х-Фактор 10 - смотреть онлайн 16 выпуск - 28.12.2019:

 

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Георгий Колдун СТБ Элина Иващенко Шоубиз Х-Фактор 10
Без Табу
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