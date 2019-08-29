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"Голос" избрал главу фракции. И это не Вакарчук

14:52
"Голос" избрал главу фракции. И это не Вакарчук - фото 1
"Голос" избрал главу фракции. И это не Вакарчук

В четверг, 29 августа, нардепы ВРУ 9-го созыва наконец-то определились с главами своих фракций.

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Больше всех удивил "Голос". Главой фракции от этой партии стал не Святослав Вакарчук, а Ярослав Железняк.

'Голос' избрал главу фракции. И это не Вакарчук - фото 186768

Ярослав Железняк

У "ЕС" сложилась схожая ситуация. Вместо Порошенко данную партию будут представлять Артур Герасимов (он уже был главой фракции БПП – прим. ред) и Ирина Геращенко.

'Голос' избрал главу фракции. И это не Вакарчук - фото 186769

Артур Герасимов и Ирина Геращенко

А вот с другими политсилами все более-менее предсказуемо.

"Слуга народа" - Давид Арахамия.

'Голос' избрал главу фракции. И это не Вакарчук - фото 186770

Давид Арахамия

ОПЗЖ - Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

'Голос' избрал главу фракции. И это не Вакарчук - фото 186771

Юрий Бойко и Вадим Рабинович

"Батькивщина" – Юлия Тимошенко.

'Голос' избрал главу фракции. И это не Вакарчук - фото 186777

Юлия Тимошенко

Свою фракцию создали и мажоритарщики – "За будущее". Ее сопредседателями стали Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

'Голос' избрал главу фракции. И это не Вакарчук - фото 186774
Виктор Бондарь
Напомним, Зеленский избрал премьера. Кто же это?
 
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