"Голос" избрал главу фракции. И это не Вакарчук

"Голос" избрал главу фракции. И это не Вакарчук

В четверг, 29 августа, нардепы ВРУ 9-го созыва наконец-то определились с главами своих фракций.

Больше всех удивил "Голос". Главой фракции от этой партии стал не Святослав Вакарчук, а Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк

У "ЕС" сложилась схожая ситуация. Вместо Порошенко данную партию будут представлять Артур Герасимов (он уже был главой фракции БПП – прим. ред) и Ирина Геращенко.

Артур Герасимов и Ирина Геращенко

А вот с другими политсилами все более-менее предсказуемо.

"Слуга народа" - Давид Арахамия.

Давид Арахамия

ОПЗЖ - Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Юрий Бойко и Вадим Рабинович

"Батькивщина" – Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко

Свою фракцию создали и мажоритарщики – "За будущее". Ее сопредседателями стали Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

Виктор Бондарь