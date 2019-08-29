"Голос" избрал главу фракции. И это не Вакарчук
"Голос" избрал главу фракции. И это не Вакарчук
В четверг, 29 августа, нардепы ВРУ 9-го созыва наконец-то определились с главами своих фракций.
Больше всех удивил "Голос". Главой фракции от этой партии стал не Святослав Вакарчук, а Ярослав Железняк.
Ярослав Железняк
У "ЕС" сложилась схожая ситуация. Вместо Порошенко данную партию будут представлять Артур Герасимов (он уже был главой фракции БПП – прим. ред) и Ирина Геращенко.
Артур Герасимов и Ирина Геращенко
А вот с другими политсилами все более-менее предсказуемо.
"Слуга народа" - Давид Арахамия.
Давид Арахамия
ОПЗЖ - Юрий Бойко и Вадим Рабинович.
Юрий Бойко и Вадим Рабинович
"Батькивщина" – Юлия Тимошенко.
Юлия Тимошенко
Свою фракцию создали и мажоритарщики – "За будущее". Ее сопредседателями стали Виктор Бондарь и Тарас Батенко.
Виктор Бондарь
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