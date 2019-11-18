Главу Укрэксимбанка не стали арестовывать: Он отпущен искать деньги

Судьи назначили минимальный залог Александру Гриценко / facebook.com/Iryna.Friz

Задержанный в минувшую субботу в лучших традициях шпионских боевиков глава правления государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко может спокойно отправляться домой.

В понедельник, 18 ноября, Печерский райсуд Киева постановил, что банкира ни в коем случае нельзя арестовывать, а дать шанс откупиться. Александр Гриценко за пять дней должен собрать 2 млн 999 тысяч гривен, которые будут считаться залогом. Это 1,561 тыс. прожиточного минимума.

Отметим, что изначально прокуратура просила 100 млн грн залога (как в случае с Насировым и Гладковским), однако суд уменьшил эту сумму в 33 раза.

После внесения необходимой суммы банкиру уже в статусе подозреваемого нельзя будет отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля, а также уведомлять прокурора о смене места жительства и места работы.

Александр Гриценко был задержан в субботу. Причем, очень пафосно - он гулял с ребенком, когда к нему подъехал черный микроавтобус, из которого выскочили люди и увзели банкира. Фейковую информацию о "похищении" Гриценко запустила в сеть бывший миеистр по делам ветеранов и экс-секретарь Порошенко - Ирина Фриз. СБУ задним числом все опровергло, в очередной раз доказав, что пресс-служба силовиков не справляется с элементарной работой.

При этом самого Александра Гриценко вряд ли можно считать "жертвой". Он подозревается отмывании денег в составе преступной организации, а также растрате государственных средств. За суровыми словами из уголовного кодекса скрывается махинация, которую провернул экс-глава Администрации президента времен Порошенко Борис Ложкин, купив арестованные активы УМХ Курченко в кредит под смешные 3% при том, что учетная ставка НБУ тогда была в районе 18%.

Сделка эта была осуществлена в интересах пятого президента Украины Петра Порошенко и под его контролем. И именно этим фактом объясняется столь активный запуск "фейков" Ириной Фрих и другими людьми из окружения Порошенко.

Отметим, что в понедельник, 18 ноября, также стало известно, что ГБР будет добиваться уголовного преследования Петра Порошенко, правда, хочет делать это "криво" - то есть. через юриста Януковича - Андрея Портнова.