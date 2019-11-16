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В Киеве "похитили" Гриценко. Но не того, о котором вы подумали

18:09
В Киеве похитили Гриценко. Но не того, о котором вы подумали - фото 1
В Киеве похитили Гриценко. Но не того, о котором вы подумали

В субботу, 16 ноября, в Киеве средь бела дня похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко. Позже оказалось, что это не совсем похищение.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

В Киеве 'похитили' Гриценко. Но не того, о котором вы подумали - фото 191388

Александр Гриценко

Одной из первых о киднеппинге финансиста сообщила экс-министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Похитили главу Укрэксимбанка" в Киеве на глазах ребенка, с которым он гулял" , - заявила политик.

В Киеве 'похитили' Гриценко. Но не того, о котором вы подумали - фото 191383

Немного погодя пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская расставила все точки над "і".

"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209. Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Дело ведет Генеральная прокуратура Украины", - написала спикер.

В Киеве 'похитили' Гриценко. Но не того, о котором вы подумали - фото 191384

Позже в СБУ разьяснили дополнительные детали нашумевшего дела Гриценко.

В Киеве 'похитили' Гриценко. Но не того, о котором вы подумали - фото 191386

"Злоупотребляя своим служебным положением, задержанный вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов. Задержание проходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Ему обеспечено право на защиту и общение с адвокатами" , - заявили правоохранители.

Напомним, суд отпустил экс-зама Гонтаревой под смешные условия.

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СБУ банк похищение Новости Украина
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