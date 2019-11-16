В Киеве "похитили" Гриценко. Но не того, о котором вы подумали

В Киеве похитили Гриценко. Но не того, о котором вы подумали

В субботу, 16 ноября, в Киеве средь бела дня похитили главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко. Позже оказалось, что это не совсем похищение.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Александр Гриценко

Одной из первых о киднеппинге финансиста сообщила экс-министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

"Похитили главу Укрэксимбанка" в Киеве на глазах ребенка, с которым он гулял" , - заявила политик.

Немного погодя пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская расставила все точки над "і".

"Никакого похищения одного из членов правления АО "Укрэксимбанк" не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209. Задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания. Дело ведет Генеральная прокуратура Украины", - написала спикер.