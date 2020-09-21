Главный герой "Холостяк 7" баллотируется в Киевраду от партии Тимошенко

Бывший пловец Дмитрий Черкасов, ставший популярным благодаря участию в шоу "Холостяк 7", вновь заявил о себе.

В понедельник, 21 сентября, супруга бывшего "холостяка" - Александра - опубликовала у себя в инстаграме фото мужа в костюме и с серьезным лицом.

Торжественности моменту добавляла символика партии Юлии Тимошенко - "Батьківщина". Окзаалось, что Черкасов будет баллотироваться в Киевраду от политсилы Тимошенко.

По словам супруги Черкасова, мотивы у него сугубо добрые и он желает помочь Печерскому району столицы, где воочию изрел некие проблемы, которые способен решить только он.

Кандидат Черкасов

Другие "холостяки" пока за попытками пробраться в политику замечены не были. Так, Сергей Мельник танцует с Аделиной Дели на "Танцах со звездами", Никита Добрынин наслаждается медовым месяцем, Рожден вообще где-то пропал, а Иракли Макацария не имеет украинского гражданства.

Отметим, что вчера в Киеве (почему-то на территории КНУ имени Тараса Шевченко) состоялась презентация списка "Слуги народа" на местные выборы. И там тоже оказались спортсмены (а Черкасов все-таки пловец-профи) - дзюдоист Георгий Зантарая и легкоатлетка Елена Говорова. Кроме того, в топ-10 есть еще продюсер шоу "Ревизор" Виктория Бурдукова, а также один из "ревизоров" Николай Тищенко