"СН" готова к наказанию за съезд в КНУ имени Тараса Шевченко

"СН" готова к наказанию за съезд в КНУ имени Тараса Шевченко

Партия "Слуга народа" готова понести наказание за нарушение закона при организации съезда на территории КНУ имени Тараса Шевченко.

Об этом рассказал глава партии "СН" Александр Корниенко в комментарии Lb. ua.

"Формально-юридически наша конференция по выдвижению кандидатов в Киевсовет состоялась в воскресенье в 11:00. Позже, во внутреннем дворике университета имени Шевченко, это была уже вторая, более торжественно официальная часть", - заявил политик, уточнив, почему партия избрала именно это место.

"Красный корпус - знаковоя для столицы локация. А мы выступаем за новое качество столице - без незаконных застроек, нарушений и т.д.", - добавил Александр Корниенко.

На замечание об угрозе студенческих протестов, глава "СН" добавил:

"Если будут какие-либо санкции (если имели место нарушения - прим. ред.). Мы готовы".

Что было ранее?

20 сентября на территории КНУ имени Тараса Шевченко состоялся съезд столичной ячейки СН. В ответ студенческий парламент учебного заведения осудил мероприятие Команды Зе:

"Обращаем внимание, что согласно части 3 статьи 31 Закона Украины "Об образовании", политические партии (объединения), их члены, депутаты (кандидаты в депутаты) не имеют права осуществлять свою деятельность в учебных заведениях. Эта деятельность также противоречит Письму Министерства образования и науки Украины "О недопущении политической агитации в учебных заведениях "от 14 сентября 2020 1 / 9-525. СПУ видит в публичном мероприятии, проводимом политической партией "Слуга народа" на территории Университета нарушение норм действующего законодательства Украины, и отмечает недопустимость таких мероприятий также и из соображений ущерба для репутации Университета", - заявил СПУ.

Напомним, "Слуга народа" Верещук в 2015 году была в Москве на премии за пропаганду терроризма (ФОТО).