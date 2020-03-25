У нового главы минздрава нашли необъяснимые богатства на десятки миллионов (ВИДЕО)

Емец оказался мультимиллионером

Недавно возглавивший министерство здравоохранения хирург Илья Емец, которого можно отнести к клике старосистемников и распильщиков в медицине времен Януковича, умудрился зашквариться много раз за весьма короткий срок.

Чиновник, который, по словам Уляны Супрун, в разгар пандемии заблокировал закупки для противодействия коронавирусу для продвижения нужных людей в государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", оказался владельцем элитной недвижимости.

Происхождение денег на особняки и бизнес нынешнего министра объяснить очень и очень трудно.

К такому выводу пришли журналисты-расследователи проекта "Слідство.інфо". Так, накануне назначения Емец купил земельный участок и особняк площадью более 400 кв. м в поселке Козин под Киевом за почти 12,5 млн грн. В декларации чиновник указал, что деньги на эту роскошь одолжил у совладельцев юридической фирмы "Салком".

Один из якобы заемщиков, адвокат Евгений Кубко, рассказал об условиях сделки. Якобы Емец будет возвращть примерно по 40% своего заработка. С учетом заработанных за 2019-й более 700 тысяч гривен, для погашения долга министру понадобится 44 года.

Кроме того, у 28-летнего сына министра Глеба во владениях находятся квартира и нежилое помещение площадью почти 75 квадратов в одной из новостроек Киева, а также апартаменты на горнолыжном курорте "Буковель". Стоимость этой недвижимости оценивается минимум в 250 тысяч долларов.

По официальным данным, все это отпрыску министра три года назад подарила бабушка, которой на то время исполнилось 90. Откуда такие деньги у женщины, Глеб Емец журналистам пояснять отказался. При этом сам он уже шесть лет работает в медцентре, где недавно руководил его отец - государственном центре детской кардиологии и кардиохирургии.

Более того, недавно на сынишку чиновника свалилась треть компании "Примула Резорт", которая владеет гостиничным комплексом на 8 тысяч "квадратов" в центре "Буковели". Его партнером в этом бизнесе выступает бывший рыг и глава Ивано-Франковской ОГА при Яныке Василий Чуднов.

Официальные же доходы Ильи Емца за последние несколько лет на фоне владений смотрятся просто нищенски - он в совокупности заработал чуть больше двух миллионов.