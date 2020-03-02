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Гибель лайнера "МАУ": Иранская делегация прилетит в Украину

17:30
Гибель лайнера "МАУ": Иранская делегация прилетит в Украину - фото 1
Гибель лайнера "МАУ": Иранская делегация прилетит в Украину

Глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал прибытие в Киев иранской делегации по расследованию гибели лайнера "МАУ".

Иран не будут судить за гибель "Боинга" – Пристайко

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам министра, приезд миссии ожидается в ближайшие дни.

"Она (делегация – прим. ред.) привезет новости, которые мы все ожидаем долгое время. Через пару дней мы сможем более подробно рассказать, каким образом проходит расследование, в частности работа с черными ящиками и работа по компенсации", - заявил глава МИД Вадим Пристайко.

Отметим, что несмотря на позитивные прогнозы дипломата, украинско-иранские взаимоотношения оставляют желать лучшего. В частности, в феврале 2020 г. Иран категорически отказался передавать Украине самописцы Боинга. Подробности читайте по ссылке.

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Вадим Пристайко Крушение рейса Тегеран-Киев Иран Новости Украина
РБК-Украина
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