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Гибель "Боинга": Иран вновь отказался отдавать "черные ящики" Украине

10:37
Гибель "Боинга": Иран вновь отказался отдавать черные ящики Украине - фото 1
Гибель "Боинга": Иран вновь отказался отдавать черные ящики Украине

Иран вновь отказался отдавать Украине черные ящики со сбитого лайнера МАУ.

Иран опубликовал официальный отчет о крушении рейса PS752

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф .

По словам чиновника, Тегеран не намерен ни расшифровывать самописцы с "Боинга" без заинтересованных сторон, ни отдавать их какой-либо стране. Также Зариф уточнил, что ранее Иран обращался к США с просьбой помочь расшифровать черные ящики, однако получил отказ.

Напомним, что ранее Тегеран намеревался передать "черные ящики" Франции из-за отсутствия нужных специалистов. Позже Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики с запросом о передаче самописцев.

В ответ Иран заявил о согласии с требованием украинской стороны, однако позже он отказался от своих слов. Как уточнил Тегеран, сначала иранцы должны сами попытаться расшифровать бортовые самописцы, а уже после привлечь иностранных специалистов. Подробности читайте по ссылке.

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Боинг Крушение рейса Тегеран-Киев Иран Новости Украина
РБК Украина
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