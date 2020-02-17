Иран не будут судить за гибель "Боинга" – Пристайко

Иран не будут судить за гибель Боинга – Пристайко

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран не будут судить за гибель лайнера "МАУ".

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам политика, он надеется на плодотворное сотрудничество сторон, которое исключает возможность организации трибунала, как в деле о катастрофе MH17. Также дипломат уточнил, украинская сторона на сегодня удовлетворена уровнем взаимодействия с Тегераном в расследовании гибели самолета "МАУ".

"По состоянию на сегодня мы должны отметить достаточный уровень взаимодействия с иранской стороной, как на техническом уровне, так и по расследованию. Вы правы, есть механизм, такой как был применен с MH17, мы надеемся, что до этого не дойдет. Мы наблюдаем нормальное взаимодействие с иранской стороной", - заявил Вадим Пристайко.

Отметим, что несмотря на позитивные прогнозы главы МИД, украинско-иранские взаимоотношения оставляют желать лучшего. В частности, намедни Иран категорически отказался передавать Украине самописцы Боинга. Подробности читайте по ссылке.