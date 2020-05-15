Германия поставила крест на "Северном потоке-2"

"Северный поток-2" не принесет русским запланированных дивидендов

В пятницу, 15 мая, немецкий регулятор отказался освобождать российский нефтепровод от выполнения требований газовой директивы Евросоюза. И это фактически уничтожает возможность русских получать баснословные финансовые и политические дивиденды от проекта.

О решении Федерального сетевого агентства Германии объявил сегодня посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, произошедшее сегодня в Берлине является "большой победой":

- Немецкий независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту "Северный поток-2" исключение из законодательства ЕС! Даже если теперь судьбу Nord Stream-2 решать немецкая Фемида, Украина благодарна Германии за солидарность, - написал Мельник в Twitter.

Маєм велику перемогу у Берліні: щойно незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проекту «Північний потік-2» виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream2 вирішуватиме Феміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність! pic.twitter.com/PpfuKOOdqw — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 15, 2020

Как известно, газовая директива ЕС предполагает обязательное разделение владельцев и операторов трубопроводов, которые проложены через морские зоны стран-членов союза. Таким образом, русские не смогут одновременно и считаться хозяевам "Северного потока-2", и прокачивать через него свой газ. Так что через хваленую путинскую трубу будут торговать тругие страны.

Напомним, в октябре 2019 г. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещавшая провести новые переговоры с американцами. В середине декабря 2019-го строительство газопровода было приостановлено. На данный момент проект завершен на 92%. И достроить его русские не могут.