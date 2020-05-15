Владимир Зеленский Холостяк 10 Карантин в Украине война на Донбассе

Германия поставила крест на "Северном потоке-2"

14:00
"Северный поток-2" не принесет русским запланированных дивидендов - фото 1
"Северный поток-2" не принесет русским запланированных дивидендов

В пятницу, 15 мая, немецкий регулятор отказался освобождать российский нефтепровод от выполнения требований газовой директивы Евросоюза. И это фактически уничтожает возможность русских получать баснословные финансовые и политические дивиденды от проекта.

О решении Федерального сетевого агентства Германии объявил сегодня посол Украины в Германии Андрей Мельник.

США примут новые санкции против Северного потока-2: Названо условие

По его словам, произошедшее сегодня в Берлине является "большой победой":

- Немецкий независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту "Северный поток-2" исключение из законодательства ЕС! Даже если теперь судьбу Nord Stream-2 решать немецкая Фемида, Украина благодарна Германии за солидарность, - написал Мельник в Twitter.

Как известно, газовая директива ЕС предполагает обязательное разделение владельцев и операторов трубопроводов, которые проложены через морские зоны стран-членов союза. Таким образом, русские не смогут одновременно и считаться хозяевам "Северного потока-2", и прокачивать через него свой газ. Так что через хваленую путинскую трубу будут торговать тругие страны.

Напомним, в октябре 2019 г. Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG строительство газопровода "Северный поток -2" на своей территории.

В ответ Конгресс США утвердил санкции против строительства газопровода, что в свою очередь осудила канцлер ФРГ Ангела Меркель и пообещавшая провести новые переговоры с американцами. В середине декабря 2019-го строительство газопровода было приостановлено. На данный момент проект завершен на 92%. И достроить его русские не могут.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Северный поток газопровод Германия Россия терроризм Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Прокуроры для проформы уведомили о подозрении нападавших на активиста Стерненко - фото 1
Беглый и Мертвый: Нападавшим на активиста Стерненко огласили подозрение
15:00
Зеленский вычеркнул из санкционного списка преступницу и внучку Муссолини, а также других террористов - фото 1
Зеленский снял санкции с наблюдателей на "выборах" в "ДНР" и "ЛНР"
11:00
Белый дом обнародует письма по Украине: Так решил суд - фото 1
Белый дом обнародует письма по Украине: Так решил суд
Вчера, 23:01
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Росія під виглядом акції пам'яті героїв Другої світової намагається зберегти свій вплив - фото 1
Побєдобєсіє: Як Росія намагається зберегти вплив в Україні
09 мая, 17:29
На Берлин? - фото 1
Королевство кривых зеркал. День Победы как праздник германофобии в России
09 мая, 17:20
И повсюду тлеют пожары - равноправный член топ-10 от Без Табу - фото 1
Что посмотреть во время карантина: Лучшие новые сериалы 2020 года
07 мая, 15:35